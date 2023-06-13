國民黨18立委參選人齊聚　拋「七大訴求」要求總統國情咨文常態化

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七大訴求包括：一、揭開疫苗快篩採購黑箱弊案，解密高端疫苗採購公文；二、改革NCC，真正獨立自主機關；三、解散疊床架屋、浪費預算的國家隊、辦公室；清理國營事業酬庸人物。
四、重啟特偵組，抓貪、抓黑金、拚治安；五、依法限期法務部執行已定讞的死刑犯，讓正義得以伸張；六、要求總統赴立法院國情咨文常態化，恢復立院閣揆同意權；七、調降汽機車貨物稅，要求政府檢討目前不合理稅額。
林沛祥指出，過去幾年看到太多獨立辦公室與所謂口號國家隊，但卻沒有解決人民問題，從疫苗、口罩到雞蛋，種種表現顯示就是疊床架屋，浪費公帑的機構，未來進入立法院，一定會對這些獨立辦公室進行調查。
黃建豪說，進入立法院將督促政府，重啟特偵組抓貪、抓黑金、拚治安，包含最近看到治安事件如im.B詐騙吸金案、台南光電案都是組織犯罪，背後都有政府高層介入，但檢調都沒有行動，讓人民對司法失去信心，盼重啟特偵組嚴辦背後高層，與擾亂台灣政壇之敗類。
游淑慧指出，一定會要求法務部依法執行已定讞死刑案，死刑是台灣司法尊嚴、威嚇力及公信力，依法定讞應執行，該死的人沒死，叫受害者情何以堪？如何讓人民安心？近幾年法務部放下公權力，讓台灣司法淪為人民不信賴制度之一。
李明璇說，國會新戰力進立法院後，一定要求總統赴立法院，讓國情咨文常態化，蔡英文總統就任時間很久，但卻200多天完全不面對媒體及所有人民的提問，希望未來進入立院，不論任何黨派的總統，都要求總統赴立法院，恢復立院閣揆同意權。
李眉蓁則提到，未來新國會一定要改革NCC為真正獨立自主機關，人民有知道真相的權利，而非帶風向的媒體。