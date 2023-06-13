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國民黨18立委參選人齊聚　拋「七大訴求」要求總統國情咨文常態化

▲洪孟楷今偕同全台各地17名立委參選人一同召開記者會並拋出「七大訴求」，包括改革NCC為真正獨立自主機關、要求總統赴立法院國情諮文常態化等。（圖／記者翁子竣攝，2023.06.13）
▲洪孟楷今偕同全台各地17名立委參選人一同召開記者會並拋出「七大訴求」，包括改革NCC為真正獨立自主機關、要求總統赴立法院國情諮文常態化等。（圖／記者翁子竣攝，2023.06.13）

記者翁子竣／台北報導

2024立委選舉激鬥，國民黨立委洪孟楷今（13）日上午邀集17名立委參選人，於立法院議場門口召開記者會拋出「七大訴求」，包括改革NCC（國家通訊傳播委員會）為真正獨立自主機關、要求總統赴立法院國情諮文常態化等，並現場承諾若明年1月13日高票當選、2月1日進入立法院，將會優先提出以上七點訴求，要求執政黨執行。

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洪孟楷今上午偕同17名立委參選人，包括林沛祥（基隆市）、洪孟楷（新北一）、洪佳君（新北五）、林國春（新北六）、葉元之（新北七）、張智倫（新北八）、林金結（新北十）、廖先翔（新北十二）、張斯綱（台北一）、游淑慧（台北二）、徐巧芯（台北七）、牛煦庭（桃園一）、黃健豪（台中五）、游顥（南投二）、李眉蓁（高雄三）、陳美雅（高雄六）、李明璇（高雄八）共17人，召開「新血戰力進國會，七大聲明訴求！」記者會。

七大訴求包括：一、揭開疫苗快篩採購黑箱弊案，解密高端疫苗採購公文；二、改革NCC，真正獨立自主機關；三、解散疊床架屋、浪費預算的國家隊、辦公室；清理國營事業酬庸人物。

四、重啟特偵組，抓貪、抓黑金、拚治安；五、依法限期法務部執行已定讞的死刑犯，讓正義得以伸張；六、要求總統赴立法院國情咨文常態化，恢復立院閣揆同意權；七、調降汽機車貨物稅，要求政府檢討目前不合理稅額。

林沛祥指出，過去幾年看到太多獨立辦公室與所謂口號國家隊，但卻沒有解決人民問題，從疫苗、口罩到雞蛋，種種表現顯示就是疊床架屋，浪費公帑的機構，未來進入立法院，一定會對這些獨立辦公室進行調查。

黃建豪說，進入立法院將督促政府，重啟特偵組抓貪、抓黑金、拚治安，包含最近看到治安事件如im.B詐騙吸金案、台南光電案都是組織犯罪，背後都有政府高層介入，但檢調都沒有行動，讓人民對司法失去信心，盼重啟特偵組嚴辦背後高層，與擾亂台灣政壇之敗類。

游淑慧指出，一定會要求法務部依法執行已定讞死刑案，死刑是台灣司法尊嚴、威嚇力及公信力，依法定讞應執行，該死的人沒死，叫受害者情何以堪？如何讓人民安心？近幾年法務部放下公權力，讓台灣司法淪為人民不信賴制度之一。

李明璇說，國會新戰力進立法院後，一定要求總統赴立法院，讓國情咨文常態化，蔡英文總統就任時間很久，但卻200多天完全不面對媒體及所有人民的提問，希望未來進入立院，不論任何黨派的總統，都要求總統赴立法院，恢復立院閣揆同意權。

李眉蓁則提到，未來新國會一定要改革NCC為真正獨立自主機關，人民有知道真相的權利，而非帶風向的媒體。

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