賴清德談幼兒園餵藥案未成立醫療團？侯友宜：這就是抹黑就是造謠
對於對手民進黨主席賴清德說家長4月有通報，影射新北市政府沒有成立醫療團隊，國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（13）日上午出席警察局治安會報，在受訪時回嗆說賴清德如果用市府很早就有接到通報的說法，「這就是一個抹黑、就是一種造謠」，強調在賴說要做醫療這部分，其實他在說之前市府很早就在做了，希望大家能多關心本案孩子的健康跟受教權，這才是重點。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，事實上新北市從一開始接到後就報請地檢署指揮偵辦，完全沒有掩蓋案情，第一時間就積極面對，檢方跟市府團隊共同去釐清真相；強調真相很重要，尤其在偵查過程中，在未釐清真相前必須勿枉勿縱，要保護孩童安全也讓家長安心，至於老師要讓他們清楚的知道，辦案一定是勿枉勿縱，辦案過程不用製造更多氛圍，讓很多人恐慌，這才是辦案最重要的目的。
侯友宜強調，一開始市府就跟檢方配合，賴清德及很多民代及甚至很多人在說的，絕非事實，都是在製造恐慌，讓很多人以訛傳訛，新北市府已多次澄清，新北市第一時間接到報案後就啟動，並報請檢方偵查，直到今天，完全都是在查證以及在檢方查證體系底下，行政體系都快速展開配合。
而對於市府有無掌握檢驗報告，針對其中小朋友有一些有易怒焦慮的狀況，記者問到
市府要怎麼協助？對此，侯友宜表示，市府在很早時間就啟動了醫療小組，也建構了整個綠色通道，裡頭有精神、兒科跟心理諮詢醫師，市府都有聯合輔導孩子們的健康，讓孩子們醫療的追蹤可以度過這段時間，也能看到未來狀況是否有影響。
侯友宜最後還是再次重申，表示醫療小組很早就已經啟動了，對於當中很多人說整個醫療過程中在很後面才啟動，包括賴清德也講要做醫療這部分，其實他在說之前市府很早就在做了，希望大家能多關心本案孩子的健康跟受教權，這才是重點。