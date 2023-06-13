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《薩爾達傳說：王國之淚》中的驚喜彩蛋！卓拉一族的音階命名巧思

▲《薩爾達傳說：王國之淚》藏了許多製作團隊的巧思，就有日本YouTuber發現卓拉一族的王后「優娜」，名字背後暗藏的彩蛋。（圖／《薩爾達傳說：王國之淚》）
▲《薩爾達傳說：王國之淚》藏了許多製作團隊的巧思，就有日本YouTuber發現卓拉一族的王后「優娜」，名字背後暗藏的彩蛋。（圖／《薩爾達傳說：王國之淚》）

記者倪浩軒/綜合報導

任天堂《薩爾達傳說：王國之淚》5月12日開賣後大受歡迎，只花3天銷售量就突破1000萬套，獲金氏世界紀錄官網認證，成為任天堂遊戲中最快達成銷售1000萬套的作品。而遊戲中的各種隱藏彩蛋和細節，也隨著專業玩家們的深入挖掘，成為網路社群上熱門的討論話題。

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而一位日本YouTuber「popo」，最近也迷上《薩爾達傳說：王國之淚》，從音樂的角度推出一系列分析影片，不僅頗具趣味還能了解到樂理知識。

而popo所介紹的音樂彩蛋中，最受歡迎的就是卓拉一族的王后「優娜」。前作《曠野之息》中卓拉一族十分活躍，公主「米法」與王子「希多」都是人氣角色，尤其米法，還有一個以她名字命名的米法公園。

「米法」與「希多」的名字都是由音階組成，也就是「Mi-Fa」和「Si-Do」，而製作團隊也發揮巧思，讓米法與希多兩人的主體音樂，皆由各自名字中的音階當做主旋律，編曲既點題又應景。

而在《王國之淚》中登場的王后「優娜」，名字乍看之下沒有延續卓拉一族以音階命名的傳統，但其實日語中的「去四七音階」為「ヨナ抜き音階」，而「ヨナ」的發音「Yo-Na」應該就是「優娜」的名字由來，因為優娜的主題音樂如同米法與希多採用自己名字的旋律一樣，是以去四七音階當作主要編曲。

去四七音階就是把Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si中的Fa和Si去掉，是日本自古以來就常用的音律，聽起來格外有種東方感。且優娜的主題音樂除了自己的去四七音階外，還稍微融入了丈夫希多的主旋律，了解名字與音階的對應關係後，就能發現不同場合中，遊戲的背景音樂也會巧妙變化，體驗出製作團隊的用心。

網友紛紛在底下留言回覆說，「製作音樂的人和注意到的人都是天才啊」、「起雞皮疙瘩了」、「優娜的主題音樂去四七音階仿佛是說把之前登場的角色給去掉，十分傲嬌又可愛」、「真是神作啊，不僅是玩法和視覺，連音樂製作都這麼用心」、「完全沒有注意到這樣的連結，任天堂真是太細節了」。


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