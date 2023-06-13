許傑輝「19歲掌管辜家大小事」 一杯熱茶征服辜濂松的心
57歲許傑輝早年從幕後工作人員轉往幕前發展，演出戲劇、舞台劇也主持節目，後來以政治模仿節目《2100全民亂講》、《全民大悶鍋》、《全民最大黨》走紅，9年來幾乎天天現場直播，讓大家看到他紮實的表演功底，離開節目後琢磨表演，許傑輝成為老師作育英才，至今活躍演藝圈，為人津津樂道的是，許傑輝19歲出道前曾到中信辜家當管家，出色表現讓辜濂松印象深刻，也讓他走進辜家大門。
記者楊穎軒／綜合報導
許傑輝高職畢業前被老師引薦去中信集團前董事長辜濂松家中當管家，服務辜家近5代人，心思細膩的他，做事方式受到辜濂松肯定，有次做會議服務時，心想辜先生上午主持一堆會議，一定沒時間喝水，等對方上樓用餐前，先遞上1杯熱茶，辜濂松接過去啜飲，茶不澀也不燙口，許傑輝知道自己掌控得很好，長久下來，辜濂松感覺到許傑輝對所有事物在小細節上的用心，從此注意到他這個新人，也因此被選做管家。
2010年9月，許傑輝和小18歲圈外人陳宛君結婚，兩人早已達成共識，不會考慮生小孩，近年夫妻倆在內湖住家頂樓打造近50坪農園，享受當自耕農的愜意生活，感情相當甜蜜，結婚隔年，許傑輝獲頒中華民國全國兒童守護天使獎項，並赴總統府接受時任總統馬英九接見，入行33年的他幾乎沒有負面新聞，怎料，昨（12）日被學生爆出在課堂上要求大家練習「男女性愛」的配音，讓學生感到十分不舒服，儘管許傑輝事後道歉、自責，難免衝擊長久以來建立的好形象。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110