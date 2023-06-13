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名家論壇》韋安／侯友宜來得及嗎！？

▲新北市長侯友宜5月17日才被國民黨正式徵召，投入總統大選至今尚未滿1個月，仍需要一點調試、磨合期。資料照片。（圖／記者林調遜攝）
▲新北市長侯友宜5月17日才被國民黨正式徵召，投入總統大選至今尚未滿1個月，仍需要一點調試、磨合期。資料照片。（圖／記者林調遜攝）

文/韋安

最近，看到一份內部10天左右的滾動民調。賴清德支持度，明顯因黨內性騷案掉下來一些。侯友宜與柯文哲，則呈現穩定麻花糾纏狀態，平均相差2趴左右。而且，支持者會在兩人間轉換，常常你高、我低來回變動。

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現在，外界對侯友宜的選情普遍不看好，但也不必太早下定論。想想他5月17日才被徵召，現在沒滿1個月，需要一點調試、磨合期。而且，不能小看侯化危機為轉機的功力

黨內提名過程，裡裡外外幾乎有8路人馬，每天照時刻表修理侯。策略民調滿天飛。原本以為他無法出線，但最後還是被徵召了。

而且過去半年，侯經歷3D立體的人設毀滅戰。硬要把他打成草包、HoHoGPT，受傷頗為慘重。不過，目前滾動民調侯平均有2成5基本盤支持，證明他的耐打性。

一群人懷疑侯不懂兩岸，結果現在他論述兩岸的內容，比別人都具體和有可行性。沒有口才？去看看侯上「董事長開講」的表現，簡直像脫口秀主持。可能是老天厚愛，從政後侯總是這樣關關難過，關關過。

侯友宜的刑警經歷，讓他有無數次，面對問題（刑案），找出辦法、解決問題的職業訓練。目前選情中遇到問題，應該也難不倒他，很快就能解決進入正軌。

說實話，現在暫時當老三，不見得是絕對壞事。可因此逼迫出破釜沉舟、背水一戰的態勢，不再有所顧忌，調整戰略補強不足。外部提出的許多批評和建議，尖銳又直接，對侯有衝擊和刺激，讓他回到當刑警辦案時，急中生智、敢拚敢闖的好漢本質。

或許侯友宜有這樣、那樣的不足，但他的人格特質中的「正直、誠信、責任感」，以及「好好做事」，系統化解決問題的能力。這些人設是抹不掉的，但在過去半年被淡化模糊了，需要再度用力擦亮。

賴、侯、柯3人中，侯的政績從治安、教育（警大校長）到市政，算是多元豐富。他擔任警界高職，系統化改善台灣治安，副市長改善新北市的公安，當市長，把3、50年遺留下來的城市治理難題解決掉。這些都是系統化解決問題的實證。

侯最近鎖定兩岸及能源，2大2024關鍵議題，推出論述不斷出招。未來還有7個月時間，讓3位參選人展演。除了表相談吐、政見，還要比較人格特質。除了會「說的」，也要看會「做的」。選民再綜合評斷，誰會堅持理念製造問題？誰會頭頭是道批評問題？誰會埋頭苦幹解決問題？

侯友宜應該強化、擦亮2大人設招牌「正直、誠信、責任感」，「最會埋頭苦幹解決問題」。民調中，台灣人也最相信侯，能解決當下兩岸僵局，實現長遠的台海和平。這些，就是侯與他人比較的致勝強項，也是其民意支持的來由。

賴柯專心選舉已5個多月，之前也為選總統做了不少準備，像是柯2019就去過美國「面試」。賴當副總統唯一的大事，就是準備選總統。侯友宜才剛起跑而已，行動算敏捷，不到一個月已跑過高、屏，台中、台南，以及竹竹等地。只要把當下浮出來的問題，一一處理好，很快就能展現出真實實力，追平對手。

再多風雨聲，侯友宜只要啟動朝2024前行，一切都還來得及！



●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

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