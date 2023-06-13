台大學生把海水變飲用水　獲教育部氣候變遷創意實作競賽金獎

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台大化學工程系學生周鼎勳、吳柏均、葉佾叡以「黃河之水天Sun來」為題，聚焦氣候變遷可能造成的缺水議題，並以薄膜蒸餾技術作為解方，把海水變成飲用水，獲選為「金獎」作品。為了降低薄膜製造的成本，團隊以靜電噴塗方式來塗佈低價碳黑，並發展具有光熱響應的薄膜，將其利用在奈米光子光熱薄膜蒸餾（NESMD）測試，實驗模型1天可淨化60公升的河水供人飲用。
勤益科大學生團隊看到台灣1年產生上億個廢棄香菇太空包的問題，作品「燒包菇菇」開發創新生質能發電系統，結合乾燥、燃燒與發電設備，以鍋爐排放廢熱乾燥香菇太空包，並以其作為燃料，燃燒的能量可提供有機朗肯循環發電，減少碳排放，獲得「銀獎」及環保署「淨零轉型實踐特別獎」雙料獎項。
首次由農委會增設並遴選的農業特別獎「金獎」，則由陽明交通大學團隊作品「食物銀行」雀屏中選，該作品發想是將糧食分配以「零食怪獸App」進行規劃，再重新進行分配與管理，創造數位剩食循環生態圈，避免食物浪費，進一步減少氣候變遷對食品生產所造成的影響。
教育部指出，本屆參加決賽的30支隊伍從逾120支參賽隊伍中脫穎而出，最終有13支隊伍獲得共17個獎項，其中環保署及農委會贊助的特別獎，除了提供競賽學生更多的鼓勵，也協助學生從更多元的角度深化對氣候變遷調適及減緩的認識，突顯「氣候變遷」議題跨領域及跨學科的特性。
相關獲獎隊伍作品可至「教育部氣候變遷及教學資訊平台」瀏覽，另預計在10月20日至22日「2023台灣氣候行動博覽會」也將在現場進行展示。