美國必吃漢堡「頭香5點報到」！In-N-Out來台快閃1天： 500個秒殺
In-N-Out Burger被許多人封為到美國西岸一定要吃到的美食之一，距離上次5年之後，In-N-Out漢堡今（13）日又到台灣快閃，引起民眾注意，今日一早就已可見排隊人潮，據悉，搶頭香的第一個民眾更是5點即到現場報到。而限量500個漢堡名額也於11點未到，已秒殺一空，呼籲民眾勿再前往以免撲空。
記者葉盛耀/綜合報導
這次In-N-Out Burger又敲敲地來台灣舉辦快閃，同樣僅一天，推出包含招牌的「多寶多堡漢堡(double double)」，以及限定的「愛樂魔風味漢堡」、「普樂騰風味漢堡」，另外還有起司漢堡與一般漢堡等選項。主辦方對外宣稱僅提供限量500個漢堡，原本預計將於11點開賣，但10點就已有相當多民眾排隊，因此業者就已開始發放手環號碼。
而11點都還未到，名額就已發放完畢。而餐廳目前也陸續開放有領到手環之民眾陸續進餐廳內點菜、用餐。根據排第一位的民眾表示，他是凌晨5點即到現場排隊，因此才能搶到頭香。
提供場地的餐廳「Osteria by Angie」也立即於社群限時動態中公布已銷售一空。另外知名網紅「阿滴」也於私人臉書帳號發文提到他原本也想前往，看到朋友的限時動態因此打消念頭。因此呼籲民眾別再前往，以免撲空。
1948年在加州創立的「In-N-Out」，目前在全美已擁有300間分店，分店遍布西岸居多。「In-N-Out」受歡迎的原因，除了價格親民，還強調現點現做，成為了旅客到美國西岸必吃的美食之一，據悉連名導演李安等名人都愛吃。