快訊／陳綺貞求好聚好散！鍾成虎反擊冷暴力霸凌：我們都不年輕了
女歌手陳綺貞與相戀16年的經紀人鍾成虎撕破臉，她指控公司帳目不清，沒有按照經紀合約給付，對方發長文指控她霸凌同事、要求提高酬勞版稅，經營多年的文青女神形象人設翻車，引起網友譁然，她今（13）日在IG發文溫情喊話要好聚好散，希望對方返還過去自費製作的音樂著作權，鍾成虎也發文回應「我們都不年輕了」，提及公司溢付陳綺貞版稅，合約都交給法律處理，但同事不應承受大明星的冷暴力，「因為人年紀越來越大，社會責任越重，所以我必須選擇保護我同事免於被霸凌，這個事情沒有辦法再站在你這裡」。
記者江芷稜/綜合報導
鍾成虎發文：
綺貞好，要這樣隔空對話很尷尬，但總比過去幾個多月都無法對話來的好。
添翼溢付你的版稅，從幾個月前開始就請你返還。一開始你不相信，所以公司的律師跟你的律師約時間要對帳，之後這個議題就消失了一段時間，因為你不願意承諾對出來的結果多退少補。合約的問題、錢的問題，就交給法律，這些其實是最單純的。我也從來不需要拿你多收錢又不還錢這點做什麼文章，我想談的是，這三年我們都不年輕了。
我們都不年輕了，妳有一定的社會知名度，犯不著欺負任何公司的同事。他們也是為人子女，沒有人應該承受來自大明星的冷暴力霸凌。
我們都不年輕了，現在二個加起來百歲的人，對年輕人應該多一點溫柔少一點咄咄逼人。
我們都不年輕了，而且綺貞，我們已經分手了，你不能像以前那樣，要求我只呵護妳，連保護員工的責任都不顧。
因為人年紀越來越大，社會責任越重，所以我必須選擇保護我同事免於被霸凌，這個事情沒有辦法再站在你這裡。