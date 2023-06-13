「電業自由化」陷跳票危機？經濟部：仍在展延期中、將內部研議
針對媒體報導，政府於2017年時三讀通過「電業法」修法，並要求台電須於6至9年內，推動「電業自由化」，然而至今卻毫無動作。對此，經濟部今（13）日回應，台電公司依照電業法規定，報請經濟部及行政院核定展延分割期限，目前仍在展延期中，後續會考慮台電如何執行當前時代任務及未來電業全球發展趨勢，做政策上的內部研議。
記者鄭妤安／台北報導
2017年1月三讀通過的「電業法」修法，號稱五十年來最大改變的電業法法制修改工程，所謂「電業自由化」即將高度管制、相對欠缺競爭狀態的產業，導入市場競爭機制，讓該產業透過競爭達到提升服務品質等目標。
近日有媒體報導，蔡政府於2017年通過「電業法」修法，要求台電須於6至9年內，推動「電業自由化」，將台電分割為發電、輸配電、售電等三項事業，開放市場競爭。文中提到，「台電六年以來，分割進度『只聞樓梯響』，未看到更多動作。」
對此，經濟部說明，台電公司依照電業法規定，報請經濟部及行政院核定展延分割期限，目前仍在展延期中。
經濟部表示，經濟部感謝台電公司近三萬名員工，就穩定供電、推動能源轉型、發展綠電及減碳減空污，甚至是承擔政策任務減緩通膨等面向，為國家的辛勞付出。
經濟部指出，由於「電業自由化」仍在展延期內，經濟部會考慮台電公司如何執行當前時代任務，及未來電業全球發展趨勢，做政策上的內部研議。