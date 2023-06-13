隔空交火！周玉蔻嗆是「色狼法務部長」 　黃國昌反擊下流喊提告

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而昨日柯文哲也在館長的直播中被問及，若當選總統，對於司法問題該如何處置，他便直接回應「最快的方法找黃國昌來當法務部長就好了」。
此番言論引發社會議論，周玉蔻也在臉書開嗆黃國昌，直言「黃國昌若是做了「柯總統」的法務部長，當年在教室（據說是這樣）𥚃被他「硬上」（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」；黃國昌也不甘示弱，發文回嗆「網友傳訊告訴我周玉蔻在臉書上抹黑，看完後只能搖頭，惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流。『對這種被政府標案豢養的無恥側翼，沒有什麼好說的，直接提告』」。
雙方一來一往，周玉蔻又在臉書上表示「問一個問題就提告，你黃國昌有沒有法律常識啊？」，還說罵人就不能文明一點，做點功課嗎？只會用那兩句話？「罵人下流，你就上流了？我懶得告你啦！對了，小心心臟病發，多保重」。
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