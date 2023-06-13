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隔空交火！周玉蔻嗆是「色狼法務部長」 　黃國昌反擊下流喊提告

▲民眾黨主席柯文哲（右）稱若當選總統，有意找前立委黃國昌（左）擔任法務部長，一番言論引發社會議論。（圖／POP raido提供）
▲民眾黨主席柯文哲（右）稱若當選總統，有意找前立委黃國昌（左）擔任法務部長，一番言論引發社會議論。（圖／POP raido提供）

記者林莞茜／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲12日晚間，接受「館長」陳之漢直播專訪，柯文哲稱若當選總統，有意找來前立委黃國昌來當法務部長，對此，資深媒體人周玉蔻直呼黃國昌會不會被人家控訴是「色狼部長」，黃國昌則反嗆被抹黑「真的有夠下流。沒有什麼好說的，直接提告」，雙方在臉書上掀起空戰。

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黃國昌日前在廣播節目時被問及下一步打算，針對是否幫助柯文哲，他回應「自己的確還在思考當中，是不是說會從民間社會回到政治這條路，我不會太矯情，『有機會讓我當法務部長一定去，我去就不是做官，我就是去掃蕩的』，台灣的獄政腐敗、黑金、詐欺，我就是去掃蕩的，我管你們認識誰。」要去揭弊，不如去打弊，「我就直接去（揭弊）啊，我當然馬上說yes。」

而昨日柯文哲也在館長的直播中被問及，若當選總統，對於司法問題該如何處置，他便直接回應「最快的方法找黃國昌來當法務部長就好了」。

此番言論引發社會議論，周玉蔻也在臉書開嗆黃國昌，直言「黃國昌若是做了「柯總統」的法務部長，當年在教室（據說是這樣）𥚃被他「硬上」（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」；黃國昌也不甘示弱，發文回嗆「網友傳訊告訴我周玉蔻在臉書上抹黑，看完後只能搖頭，惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流。『對這種被政府標案豢養的無恥側翼，沒有什麼好說的，直接提告』」。

▲周玉蔻主持的節目《辣新聞152》今（2）日宣告停播。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）
▲周玉蔻和黃國昌，在臉書上發文互嗆。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）
雙方一來一往，周玉蔻又在臉書上表示「問一個問題就提告，你黃國昌有沒有法律常識啊？」，還說罵人就不能文明一點，做點功課嗎？只會用那兩句話？「罵人下流，你就上流了？我懶得告你啦！對了，小心心臟病發，多保重」。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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