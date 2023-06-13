林之晨PLG勇士主場「怒丟水瓶」 蔡明忠祭懲處！嘆：我不是他爸
台灣大哥大總經理林之晨10日在PLG富邦勇士隊主場看球賽，比賽還在進行竟朝場中怒丟水瓶，遭球迷撻伐。台灣大今（13）天召開股東會，連股東都關心這件事，台灣大董事長蔡明忠指出，這對台灣大形象是很大的打擊，會做出行政懲處，初步想法是以林之晨名義捐出一部分金額，來發展基層籃球運動。
記者徐銘穗/綜合報導
丟水瓶事件發生在PLG富邦勇士和新北國王進行總冠軍賽第4戰，當時賽中出現爭議判決時爆發球迷丟水瓶的脫序事件，還差點就砸到球員，而其中坐在第一排的丟水瓶「VVIP球迷」，事後被認出正是林之晨，遭球團處「下季禁止進入和平籃球館觀賽」。對此，林之晨當晚深夜在臉書認了丟水瓶，「深自檢討」。
不過，丟水瓶不是道歉就沒事了，今天在台灣大股東會上，有小股東對針對林之晨在球場上脫序行為提出疑問，蔡明忠首度回應，「林總脫序行為自己要反省、改善，這是毋庸置疑」。
股東會後，蔡明忠也説，「他是個成年人，我也不是他老爸，給他任何教訓，任何人做了這種事情都會很後悔。我以前只是看著電視痛罵，都被我老婆唸到不行，更何況他還有這種行為。」他表示，公司不會把此事當作是個人行為，「他代表公司，對公司信譽、形象造成這麼大傷害，一定要接受懲處，不管我再生氣，也不是我一個人決定。」
至於會做什麼樣的行政懲處，蔡明忠表示，會建議薪酬委員會就提案對此討論，採取適當懲處，初步想的方法可能是財務上，會以林之晨的名義捐出一部分金額，用來發展基層籃球運動。
蔡明忠認為，這才是真正對台灣籃球運動能夠扎根的行為，相信提問的股東，不是對「林總」有好惡，而是愛之深責之切，台灣大會對林之晨做出行政懲處，並繼續幫忙台灣基礎籃球建設。