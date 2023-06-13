美國制定撤僑計畫？ 外交部：沒有這件事情

再有美國媒體報導，因擔憂台海情勢升級，美國政府正在制定台美僑撤離計畫。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）澄清表示，從衝突地區撤離美國公民非美國常規政策，目前沒有跡象顯示台灣的情勢需要重新審視相關計畫；外交部今（13）日則再次強調，沒有任何一個國家在演練撤僑，「沒有這件事情」。
記者邱新博／台北報導
外交部北美司副司長馬博元今在例行記者會上表示，柯比已經在12日的白宮例行記者說明會上澄清此事，而外交部長吳釗燮日前也公開說明，所有國家的駐外館處都有緊急應變計畫，也會定期盤點檢討；經過外交部外交部一一確認，「沒有一個國家他們有在演練撤僑，沒有這件事情」。
另外，對於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定下週訪問中國，美方是否會在會前與會後與我國進行簡報?外交部表示，對於美中高層互動，台美依慣例都會密切溝通，但不便對外說明細節內容。
而馬博元也提及，美國友我法案的進展，目前提出的友台法案及決議案，有14案是由兩黨議員共同提出，具相當跨黨派支持基礎。在立法進程上，本屆國會開議迄今已有《台灣保證落實法案》獲眾院院會通過，另有5項友台或含友我條文的議案獲委員會通過，相較上屆國會開議同期展現更強勁的推案動能及速度。