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桃市三項工程如期完成　台水公司提前啟動送水作業

▲王明鉅表示，台水公司三項工程如期完工，停水區已陸續啟動送水，預計將如期完成復水，感謝各單位的辛勞。（圖／桃園市政府提供）
▲王明鉅表示，台水公司三項工程如期完工，停水區已陸續啟動送水，預計將如期完成復水，感謝各單位的辛勞。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台／桃園報導

台水公司配合捷運綠線辦理三合一工程停水作業，施工期間每2小時回報施工情形，工程進行順利且進度亦有超前，其中「大湳廠高低壓電氣設備檢驗」及「龜山區汰換管線工程」已於昨（12）日完工，「桃園區介壽路自來水管線臨遷工程」也於今（13）日凌晨施工完畢。桃園市副市長王明鉅今（13）日上午主持「桃園市大規模停水應變中心第2次會議」時表示，停水區已陸續啟動送水，預計將如期完成復水，感謝各單位的辛勞。

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王明鉅指出，桃園市桃園區、八德區已於昨日17時完成復水；另台水公司於停水前，已蓄升林口及龜山三站加壓站等兩座5萬噸配水池至高水位，新北林口地區也提前於今日0時起進行送水作業；而大湳給水廠龜山系統亦依計畫於今日3時啟動送水作業。


王明鉅同時提及，針對此類大規模計畫性停水，建議台水公司可預先進行一整年度的停水規劃，並將各項工程合併辦理，讓市府能提早因應，以盡可能減少停水次數，降低民眾不便。


經發局表示，因應本次停水，經發局除每2小時追蹤各項工程及復水進度外，也針對重要工程施作及復水情形作業等進行檢核，本次停水36小時（新北市林口區)、39小時(桃園市龜山區及新北市泰山區)及43小時（桃園市龜山區及蘆竹區）區域之整體復水進度預計於今日18時達50%、明（14）日3時達100%。


台水公司表示，今日台水將持續檢視管線末端及高地地區的復水情形，並派遣水車補充各臨時供水站；若接獲民眾反應未如其復水，台水也會即刻派員處理。


台水公司指出，截至13日8時，桃園及新北整體復水進度達44%，其中八德區、桃園區已於12日13時開始復水，並於17時完成全面復水；新北市林口區、泰山區、五股區、桃園市龜山區、蘆竹區等則提前在13日0時啟動復水，預計14日3時全面完成復水。

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