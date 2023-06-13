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NBA總冠軍賽／熱火用老八驚奇詮釋人生故事　史總：我們沒有悔恨

▲Gabe Vincent積極爭搶球權，這是本季邁阿密熱火的一個縮影，儘管他們最終沒有獲得冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲Gabe Vincent積極爭搶球權，這是本季邁阿密熱火的一個縮影，儘管他們最終沒有獲得冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

人生中的故事並不總是美好的，完美結局只存在於童話之中。但世界上有一種英雄主義：「那就是直視生活真相後，卻能依舊熱愛它。」2022-23賽季的邁阿密熱火，用今年的季後賽舞台，為我們演繹了這一點。

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當Gabe Vincent在今年季後賽克服了矮二號向一號位的陣痛轉型、並且在前三輪比賽中大放異彩時，總教練Erik Spoelstra（史波爾史特拉）說出很有深意的話：「人們總是高估了你在一天內可以取得的成就，又嚴重低估了您在無人關注的幾個月、幾年內能取得的成就。而Gabe就是這方面的縮影。」

用一群落選秀（沒有貶低的意思）打進總冠軍賽，這樣的劇本你如何譜寫？但熱火實打實的做到了，你能看到Duncan Robinson在運球突破上的成長、你能看到Vincent在中距離穩定性上的成長、你能看到Max Strus和Caleb Martin是如何在大舞台上表現自信，甚至Bam Adebayo和Jimmy Butler也比他們來到這支球隊前更好了，這就是熱火的秘密——在艱苦訓練的背後，他們能幫助你擊敗昨天的自己。

在5場比賽後，他們沒能戰勝這支充滿天賦、無私、日復一日堅持用正確方式打球的丹佛金塊。當回顧這個系列賽的「屍檢報告（他本人的原話）」時，Spoelstra教練很有風度的稱讚金塊配得上冠軍，而且是這個系列賽中更好的球隊。

不過熱火值得昂首退場，他們以8號種子身分一路打進總冠軍賽，讓ESPN的賽前數據分析成為笑話，寫下了一個很勵志的故事。Spoelstra認為這就是這趟旅程的意義。

「我認為這是一個可以讓很多人產生共鳴的團隊。如果你曾經被放棄，或者覺得自己被貶低了。我們的更衣室中有很多人可能也有過這種感覺。」Spoelstra如此說道，「這個團隊處理挫折和逆境的方式——建立團隊的勇氣和韌性，這是我希望我們可以教孩子們的東西。即使是體育，你也可以從比賽中學到人生的教訓。你可以堅持下去，你可以克服旅途中的小失敗，並從中變得更強大，最終克服困難，並在另一頭得到美好的事物。」

「我們沒有獲得最後的勝利，但有時在運動和生活中都是如此，你並不可能總是得到自己想要的。但我們球隊裡面沒有人帶著悔恨。更衣室中的每個人、工作人員、球員都將自己融入球隊之中，並付出所有。」Spoelstra感性地表示，冠軍無疑是熱火所追求的終極目的，但他們也渴望在追逐的過程中培養終生難忘的回憶、兄弟情誼和彼此之間紐帶，「我們已經經歷了一些令人難忘的事情，希望在多年後能一起繼續打拚。」

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