陳綺貞女神形象崩壞？工作人員揭她私下真面目　青峰也發聲力挺

阿信又發文力挺陳綺貞！一句話「Man味炸裂」　7千人狂推：好溫柔

▲五月天阿信二度發聲力挺陳綺貞。（圖／記者葉政勳攝）
▲五月天阿信二度發聲力挺陳綺貞。（圖／記者葉政勳攝）

記者楊穎軒／綜合報導

「文青女神」陳綺貞被前男友兼工作夥伴鍾成虎發文開撕，爆料她變了一個人，霸凌同事、提高唱酬和版稅、過河拆橋等惡行，形容和對方共事「感到精神虐待的生不如死」，五月天阿信、葛大為、徐佳瑩、陳建騏、青峰、陶晶瑩則力挺陳綺貞，阿信甚至二度發聲，一句話被解讀在保護好友。

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▲▼陳綺貞（上圖、下圖右）與舊愛兼老闆鍾成虎撕破臉。（圖／添翼工作室提供）
▲▼陳綺貞（上圖、下圖右）與舊愛兼老闆鍾成虎撕破臉。（圖／添翼工作室提供）
▲▼陳綺貞（上圖、下圖右）與舊愛兼老闆鍾成虎撕破臉。（圖／添翼工作室提供）
鍾成虎昨（12）日寫下對陳綺貞的不滿後，阿信第一時間引用陳綺貞〈殘缺的彩虹〉歌詞聲援老友，2個小時後，他又在留言區寫下：「『黑化的陳老師』這麼酷的人物設定只能是我，沒人能跟我搶！」表面上口吻詼諧，實則對陳綺貞被指跌落神壇感到不以為然。

▲阿信二度發聲力挺陳綺貞。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）
▲▼阿信二度發文力挺陳綺貞。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）
▲▼阿信二度發文力挺陳綺貞。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）
阿信兩度幫陳綺貞說話，引來大批網友留言「最MAN是你耶...」、「突然覺得你好man」、「Man爆了，我愛阿信」、「黑化的陳老師又酷又帥又暖心」、「希望緣已盡的人和事，都能好聚好散」、「信哥還是一如以往的溫柔」、「心疼綺貞，也祝福綺貞」，半天吸引超過7千人按讚。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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