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F.I.R.樂團內訌！Faye親筆簽約不認帳　恩師陳建寧控誣告罪起訴

▲F.I.R.因簽約華研音樂鬧翻，前主唱詹雯婷（中）控告恩師陳建寧（右）偽造文書，結果反而被依誣告罪起訴。（圖／翻攝F.I.R.臉書，2017.1.1）
▲F.I.R.因簽約華研音樂鬧翻，前主唱詹雯婷（中）控告恩師陳建寧（右）偽造文書，結果反而被依誣告罪起訴。（圖／翻攝F.I.R.臉書，2017.1.1）

記者江芷稜/綜合報導

音樂圈紛爭不停歇，繼陳綺貞與經紀公司「添翼創越」鬧翻，可能對簿公堂之外，知名的F.I.R.飛兒樂團也因團員內訌打官司，前主唱Faye（詹雯婷）控告恩師陳建寧偽造簽名，與華研音樂簽約，結果簽名被證實為本尊所為，反以吃上誣告官司，雙方徹底撕破臉。

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▲飛被退出F.I.R.，阿沁稱不知惹火粉絲 。（圖／臉書，2018.2.23）
▲飛（中）表示不知情之下被退出F.I.R.，控告恩師陳建寧偽造文書 。（圖／臉書，2018.2.23）
由主唱Faye飛（詹雯婷）、吉他手阿沁、鍵盤手陳建寧組成的F.I.R.，自2004年出道後一砲而紅，歌曲都是由團員自行創作，〈Lydia〉和〈Fly Away〉兩首歌因暴紅到國外，曾經被韓國與日本藝人翻唱。

F.I.R.於2015年與華研音樂簽約，前主唱Faye卻在2018年無預警退出該團，讓歌迷相當錯愕，2020年她宣稱沒有同意與華研簽約，但在履約保證書上卻出現自己的簽名，自己是「被退團」，因此控告陳建寧偽造簽名，陳建寧反告她誣告，雙方各說各話，但北檢經過筆跡鑑定後，判定履約保證書上的簽名的確是Faye的親筆簽名，因此偽造文書罪予以不起訴處分。

▲F.I.R.飛兒樂團前往新加坡開唱，三人爆吃。（圖／華研國際提供）
▲F.I.R.飛兒樂團加入新主唱韓睿（中）。（圖／華研國際提供）
陳建寧曾表示，Faye的個性經常忘東忘西，應該是忘記簽過名衍伸誤會，不會責怪她，檢方原本認定她無犯意，因此誣告及妨害名譽也都不起訴。不過雙方2021年對於不起訴處分均不服，而向高檢署聲請再議，結果北檢今日推翻先前認定，改將Faye以誣告罪起訴，其餘維持不起訴處分。

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