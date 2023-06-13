台股強漲261點、衝上17200點！權值股續強 台積電勁揚19元
美股四大指數昨（12）日全面收紅，台北股市今（13）日開高走高，盤中一度飆漲超過300點，終場上漲261點，衝上17200點，收在17216點，漲幅達1.54％。最大功臣權值王台積電大漲19元，來到593元，漲幅3.31%，市值攻破15兆，周四（15日）力拚一日填息。股王信驊強漲超過5%，力旺上漲165元至2365元，擠下大立光登股后寶座。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊指數12日上漲189.55點，或0.56%，收34066.33點；那斯達克指數上漲202.78點，或1.53%，收13,461.92點；標普500指數上漲40.07點，或0.93%，收4338.93點；費城半導體指數大漲116.69點，或3.31%，收3641.66 點。
受到美股激勵，台北股市今日開高走高，加權指數以17135點開出，盤中一度飆漲超過300點，觸及17254點，終場上漲261點，衝上17200點，收在17216點，漲幅達1.54％。
晶圓代工龍頭、權值王台積電飆漲19元，來到593元，漲幅3.31%。帶動台積電概念股紅通通，瑞耘、辛耘飆漲停，致茂、世芯-KY、中砂漲逾6至7%。
其他重要電子股同步亮眼，晶圓二哥聯電漲1.14%、世界先進終場小跌0.5%，力積電小漲0.6%。其他重要電子股，如南亞科、友達、旺宏、日月光、台達電、鴻海、國巨、緯創、華邦電走高。力旺今股價飆升165元至2365元，超車大立光，登股后寶座。
今日盤面焦點為人工智慧概念股，英業達強登漲停板，京元電、廣達、信驊、創意上漲超過5至6%。主機板族群也亮眼，建碁勁揚8%，映泰、技嘉、友通、微星漲約0.6至3%。散熱族群同樣紅通通，奇鋐、建準、雙鴻、元山、健策、協禧、力致漲0.6到7%。