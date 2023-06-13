吳欣盈戰中二？林靜儀曝財力無法比、顏寬恒盼君子之爭
《NOWnews今日新聞》昨獨家報導民眾黨台中市黨部勸進新光小公主吳欣盈參選立委中二選區，與林靜儀、顏寬恒三腳督，今獲吳欣盈證實。現任立委林靜儀表示，從陳柏惟首次政黨輪替開始，中二選區有了競爭、也帶來明顯進步，雖然兩位對手財力可觀，自己仍深具信心；前國民黨立委顏寬恒則盼，明年選舉會是一場君子之爭。
記者顏幸如／台中報導
《NOWnews今日新聞》獨家報導民眾黨不分區立委吳欣盈昨下午到台中市黨部，聽取地方幹部對她參選中二立委的建議與分析，吳欣盈今（13）日在「數位醫療發展條例」公聽會受訪時表示，她很願意為台灣付出、幫民眾黨打仗，「但我們的黨非常的小，只有5個人」，她會多了解台灣不同面向、聽取大家聲音，至於到哪參選，最後由黨部討論後再決定。
台中市第二選區現任民進黨立委林靜儀認為，有競爭就會有進步，中二選區在陳柏惟當選時首度政黨輪替、加上她當選後在地方的經營，相信對於選舉文化、地方政治、選民服務的品質都有明顯改善。雖然她和兩位對手的財力難以相比，「壓力大一點」，但會用地方服務和建設經驗讓選民有信心。
力拚捲土重來的前國民黨立委顏寬恒表示，不管民眾黨在中二選區是否提名人選，自己會盡最大努力爭取選民支持，也希望明年選舉會是一場君子之爭。
對於台灣民眾黨在台中的立委選舉佈局，市黨部主委江和樹表示，目前台中8個立委選區，第1、2、5、7選區都可能提名，目前推薦的口袋人選包括吳欣盈、前立委蔡壁如、「大學姐」林筱琪等人。