英業達創辦人次子葉力誠接任董事長　蔡枝安接任總經理

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英業達指出，未來集團成長兩大方向：第一，既有事業是垂直方向的永續成長，深耕市場及客戶，持續為集團注入既有成長動能。第二，新事業是橫向永續經營，憑藉集團近五十年資通訊產業豐富之經驗，孵育更多具前瞻性的品牌新事業，持續為集團注入新成長動能。
今年AI話題夯熱，英業達在伺服器雲端的AI應用也很亮眼，不僅為品牌伺服器客戶布局layout邊緣運算的產品，也專注客製化為雲端客戶在深度學習（Deep Learning）、訓練（Training）、機器學習（Machine Learning）等需求上將GPU設計連結於擅長的主機板布建，將中央處理器與GPU串聯功用發揮到極致，深獲雲端客戶滿意讚許。
筆記型電腦原本就是我們的核心事業之一，除了消費型與商業型全面發展外，更延伸至電競筆電的領域，成果卓越。
而智慧裝置今年除了現有聲學產品、AIOT、5G CPE使用者終端裝置模組與熱點裝置產品帶動消費市場的需求，遊戲機周邊產品的發展上也都有所斬獲，預期明年將有顯著成果。
於車用電子方面，目前已有多年汽車電子生產基地與經驗，獲得IATF 16949汽車品質管理系統驗證的認證，今年，捷克及墨西哥工廠也相繼開始取得相對應的IATF 16949認證及量產車用電子產品，主要服務歐洲、北美、日本及中國客戶。
在5G專網方面，英業達在核網與微軟合作，並應用於新漢的智慧工廠，此成功案例於今年的MWC獲得微軟大力宣傳。在資安方面與趨勢科技資安子公司CTOne訊勢科技攜手，成為其銷售及建置5G專網資訊安全系統的夥伴，為智慧工廠提供完整資安解決方案，加速客戶應用落地。