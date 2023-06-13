孫協志「家中撞鬼」以為被煞到！花2萬找命理師祭改 下場超尷尬
孫協志日前上節目《一袋女王》分享自己曾經誤信小道消息付出代價的慘痛故事。他表示18歲剛上台北租房，對面住了一位獨居婆婆，有次他去買午餐，聽到自助餐老闆娘說婆婆跌倒送醫可能快不行了，後來還看到婆婆家人進出收拾東西，心裡難過了一陣子，沒想到一個禮拜後竟然隱隱約約看到婆婆對他揮手，以為撞鬼被煞到，嚇得他趕緊跟唱片公司求救，公司幫忙找了個老師來作法，建議可以去跟婆婆的家人致意，孫協志準備了水果禮盒跟白包，沒想到當晚卻被婆婆家人痛罵，才知道原來婆婆還好好的，讓他氣得說：「那老師還跟我說，他跟婆婆溝通過了！」
記者郭佩蓉/綜合報導
孫協志說18歲剛上來台北時，在民生社區的巷子裡租了一間位於二樓的公寓，從陽台看出去，可以看到對面住了一個獨居的婆婆。孫協志說因為街坊鄰居遇到時都會互相打招呼，婆婆知道他是從歌唱比賽出來，除了稱讚孫協志也會對他說聲加油。孫協志偶爾在陽台透透氣的時候，婆婆如果有看到他，也會跟他揮揮手，對孫協志來說是一個相當親切的婆婆。後來某天，孫協志去巷口買自助餐，聽到老闆娘跟其他客人聊天說到幾號二樓的婆婆，昨天在家跌倒了，好像蠻嚴重的，應該已經不行了，孫協志聽完才想到兩天前半夜有聽到救護車聲音，讓他有點難過，後來又看到婆婆的房子裡，陸陸續續有年輕人進去打包行李，心想應該就是家人來幫忙收拾東西。
大概又隔一個禮拜後，孫協志工作結束後，在陽台上喝飲料看看風景，看著看著就看到婆婆的房子，隱隱約約好像看到婆婆在對他揮手的身影，嚇得孫協志當場把飲料一丟，趕緊往房子裡衝。驚魂未定的孫協志馬上跟唱片公司的人聯絡，公司擔心孫協志「煞到」，立刻找了老師到家裡要幫忙解煞，那位老師一到現場後煞有其事的做了一堆儀式，跟孫協志說會遇到是因為婆婆喜歡他，還說已經和婆婆「溝通」過了，要他不用擔心，但當時還年輕的孫協志表示心裡還是會怕，於是老師就建議他去跟家人致意，也讓婆婆知道他的心意，最後還說因為是朋友介紹，所以只收孫協志2萬元就好。
於是孫協志準備了水果禮盒，裡面附上白包，請婆婆那棟大樓的管理員幫忙轉交。送完水果禮盒的那天晚上，孫協志要回家時，樓下門口有著年輕的一男一女，看到他出現後，立刻質問他送水果跟白包是什麼意思，還氣得大罵孫協志是在詛咒他媽媽趕快死嗎？讓孫協志當場嚇傻，這才知道婆婆人還好好活著，他只好解釋說因為聽到自助餐老闆娘跟客人對話，加上自己有聽到救護車聲，對方一聽更火，要孫協志不要亂聽別人說的小道消息。因為自助餐老闆娘的一段話，害孫協志除了受驚還平白被罵，更重要的是浪費了2萬元。本集將於6月14日（三）晚上11點衛視中文台播出。