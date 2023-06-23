郭書瑤21歲立志買房！靠3招7年後翻身住豪宅 脫離低收入戶
32歲女星郭書瑤以「殺很大」廣告爆紅，之後轉戰戲劇圈，闖出自己一片天。事實上，郭書瑤父親早逝，她高中就半工半讀幫忙養弟弟妹妹，全家月收入曾經不到3萬元，符合低收入戶標準，而她爆紅後廣告代言、戲約不斷，也讓家中經濟好轉，2016年買下信義區豪宅，她的理財秘訣是什麼呢？《NOWnews今日新聞》現在就帶您一起來了解。
記者薛羽彤/綜合報導
郭書瑤說過「買房是最踏實的儲蓄」，曾是低收入戶的她，如今已變身為名下擁千萬豪宅的小富婆，她在21歲的時候就下定決心要買房，這些年她埋頭賺錢，努力7年後，靠著穩扎穩打的理財方式，終於買下人生第一間房子。郭書瑤表示，第一步就是要將「收入確實分配」，她透露在拿到收入後，會將錢分成支出、預備金、保險，最後一部分才能自由花費，花錢之前也會想清楚是「需要」還是「想要」。
再者，「少用信用卡，多用現金」，郭書瑤表示從手中拿出錢才有花錢的感覺，看到手上的錢減少，才能適時提醒自己要節省，用信用卡或電子支付，會讓她對花錢感到「無感」，非必要時她不會用到信用卡，因此郭書瑤手中信用卡額度也都只有5萬元。談到理財絕對少不了儲蓄，郭書瑤存錢之餘也會「謹慎投資」，郭書瑤坦言自己出生在不富裕的家庭，對於金錢沒安全感，投資理財方面都會特別小心，她先選定存著手，再來慢慢接觸壽險、投資型保單。郭書瑤靠著以上3招，運用錢滾錢的方式，成功賺到人生第一間房子，也給媽媽及弟弟、妹妹過上好的生活。
對於郭書瑤的理財方式，《NOWnews今日新聞》採訪理財專家盧燕俐，她認為郭書瑤屬於保守型的投資人， 不碰自己不熟悉的股票，懂得量入為出， 一定能夠穩健的累積財富。 只是在保險的部分，盧燕俐表示，會建議她先買齊需要的保障型商品，像是醫療險等等，「等這部分規劃完整，再來考慮投資型保單。畢竟投資型保單會連結各式各樣的基金，作業成本也比較高，是不是適合她，可能要考慮清楚。」盧燕俐也強調，保障型的保險趁年輕買最划算。