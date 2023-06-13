NBA總冠軍賽／金塊正在建立一支王朝球隊？維持陣容就保有統治力

我是廣告 請繼續往下閱讀
金塊有能力完成勇士、公鹿、湖人、暴龍等4隊在近年沒能完成的事嗎？
Jokic和Murray可能是當代最佳進攻雙人組 總冠軍數據超現實
金塊想在明年完成衛冕，最大的保障來自於他們擁有兩名幾乎無法被完全限制的超級球星。Nikola Jokic在今年總冠軍賽的5場比賽打出無可挑剔的內容，場均出賽41.2分鐘，可以得到30.2分14籃板7.2助攻1.4阻攻，投籃命中率58.3%，三分球命中率42.1%，被選為FMVP；Jamal Murray場均打42.2分鐘，可得到21.4分6.2籃板10助攻，投籃命中率45.1%，三分球命中率38.7%，是史上第4位能在總冠軍賽上做到場均20分10助攻的球員，其三人是：魔術強森、Michael Jordan和LeBron James。
他們兩人的配合經過16場季後賽勝利檢驗，已經證明是多產且高效的了。而且他們身邊還擁有一群黃金配角，Michael Porter Jr.、KCP提供了穩定的射程；Aaron Gordon、Bruce Brown、Christian Braun和Jeff Green提供了各個位置的優勢體型以及運動能力，在例行賽他們的進攻效率是史詩級的，而且在季後賽也沒有被限制住。
Jokic是一名跨時代的球員，Murray則是能在大舞台上打出表現的明星後衛，其他人在奪冠後，明年將會變得更有自信。只要沒有傷病，這支金塊在實力上將會變得更加無法阻擋。
金塊薪資結構穩定 續約Bruce Brown是今夏最重要的工作
下賽季金塊團隊薪資為1億6833萬美元，有3張年薪3千萬美元以上的合約，確實給予球隊不小的壓力，不過陣中幾乎沒有爛合約，而且先發5人在2024-25賽季之前，都沒有留人的緊迫性。
不過替補陣容上，Jeff Green合約到期，而今夏擁有球員選擇權的Bruce Brown，也很可能會選擇跳出合約到自由市場上去試身價。以後者在季後賽提供給球隊的防守、運動能力和位置的多樣性，應該能拿到比現在更理想的合約。
如果金塊不能留下Brown，那將是個不小的損失，因為他在總冠軍賽上，幾乎是球隊進攻的第3、或是第4點的持球選擇，他的運球突破多次在關鍵時刻幫助球隊度過難關。在防守端，他可以換防1-4號，這些都是球隊所需要的。
不過金塊也不是沒有備案，Braun這一整季的表現已是有目共睹，他有潛力頂上這個位置，甚至是做得更好。若解決替補控衛的問題，金塊除了深度稍有不足外，陣容完整性仍然是西區最佳的。
金塊防守問題仍待解決 想連霸不能總是只用進攻轟垮對手
金塊引以為傲的陣容延續性，在今年季後賽展現出成果；而且不僅僅是他們，熱火也用一套維持很久的陣容打進到總冠軍賽。隨著兩支球隊取得成功，這將在聯盟成為另一個顯學。
在新的勞資協議下，金塊要透過交易或簽約的方式進行大型補強，並不現實。所以未來他們也是只能寄望於球員成長和團隊化學效應催化來提升陣容實力。
金塊的進攻端隨著配合的次數和比賽經驗更多，只會更加無法阻擋，不過防守仍然是他們的軟肋。在今年季後賽，其實丹佛還沒有遇到一支真正在進攻端能給予他們嚴重打擊的球隊。
灰狼沒有足夠的空間，本來就不是聯盟中出色的進攻球隊；而熱火和湖人在半場體系的進攻上，都有著一些無法調整的缺陷，創造力一般；而太陽雖然擁有兩名聯盟中最出色的跳投球員，但金塊在那個位置上，反而是擁有最多防守資源的。
去年的Stephen Curry和今年的Anthony Edwards，金塊在對上他們時，直到系列賽結束都沒有找到防守的方法。Jokic的護框能力以及Murray的防守專注力，未來也會不斷被提及，直到他們證明自己能克服了這方面的考驗。
不過如果Porter能持續進化，那金塊的大型側翼們仍然能給予這支球隊在防守端很高的上限，而Jokic和Murray都是很聰明的球員，他們知道怎麼樣能從團隊提供幫助，打出理想的五人防守。
而且這支球隊在這個賽季也證明了，只要對手在防守時不堪重負、必須使用更多資源來防守Jokic和Murray時，金塊防守的容錯率就會得到提升。這有是丹佛之所以可怕之處。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。