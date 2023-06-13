中市精神異常民眾　議員：警消「沉重」負擔

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林祈烽說，西屯區日前發生一件火災意外，一位獨居的64歲老人不幸在火災中喪生，但經過調查發生，該長者在事故發生前2週，在社區即出現有裸體、隨處便溺、失能和失禁等行為異常狀況，經通報，衛生局無列管資料，社會局社工也介入訪視並陪同送醫，在醫生無法診斷其精神狀態有異，該男子也不願住院治療下，沒想到一回家就發生不幸的憾事。
林祈烽表示，他服務處也曾接獲另一個個案，一位長者精神狀況有問題，每天在家都拿鐵錘敲牆壁及地上，白天敲、半夜也在敲，把家裡敲的到處都是洞，也損害到隔壁鄰居，鄰居報警，但警察也不知道該怎麼辧？找他兒子來把他強制送醫，隔天他自己就又跑回來，市府衛生局和社會局對這種行為異常，疑似精神病患的患者，到底要如何處置或安置這些高風險的民眾？
林祈烽強調，社會局列管全市脆弱家庭3724戶，衛生局也掌握管制8,000多名確定的精神病患，但很遺憾的，會發生問題的，大多是未列管或剛發病的疑似個案，根據市警局提供的資料，全市各分局一共列管200名行為異常，且具有暴力行為或施暴之虞的「不定時炸彈」，這些人平時就是社區鄰居的隱憂，也是第一線執勤警消人員最「沉重」的負擔。
林祈烽說，這份名單並不是主管機關衛生局所提供，市府的橫向聯繫顯然出現很大的問題，市長應儘快介入協調，讓警察局和消防局都能全面掌握全市確定精神病患的名單，保障警消執勤時的安全。
警察局長李文章表示，這份名單是警方認定但並非確認具有精神疾病的患者，警方事後都會通報衛生局協助處理，如果是老弱家庭也會通報社會局進行安置。
衛生局長曾梓展強調，衛生局列管的名單都是確診個案，各單位有疑似個案轉介到衛生局，馬上啟動專案派醫事人員到家中評估，協助轉到醫療院所鑑定治療，其成功率約是75%，今年截至5月底止，有53人轉介，開案服務的有40人，大概都在七成多的成功率；至於已確認是患有精神病的名單能不能提供給警消單位？要再確認一下「精神衛生法」等相關法令規定。
市長盧秀燕表示，衛生局現在列管的8133名精神病患名單，應該可以提供給警察局，因為各分局和派出所應該要掌握轄區內的精神病患者，現行法令沒有規定精神病患者需強制送醫治療，有人意識清楚、應答正常，就醫時情緒也穩定的，這種人在家中可能就有討論空間，衛生局若提供名單，警察就可以掌握和預防這些在家中的人可能會出現的狀況。