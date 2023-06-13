許傑輝遭控表演課集體呻吟 鍾欣凌揭「省思現況」：尺沒拿捏好
許傑輝被網友指控上表演課，要求同學分組表演性行為呻吟聲，許傑輝對此回應：「課程規劃欠缺思考周全。」與他正在拍攝《我的婆婆怎麼那麼可愛2》的鍾欣凌，今（13）日出席《最佳利益3╴最終利益》記者會，透露許傑輝目前工作狀態很OK，沒有向劇組告假，「輝哥是想分享表演的人，可能那個尺沒有拿捏好，這也是一個課程，提醒大家要更小心，遇到不舒服的狀態，一定要勇敢Say no。」
記者羅凌筠/台北報導
鍾欣凌表示這個當口，沒有人的心情是好過的，就她以往上表演課的經驗，除非跟同學是熟悉的，才能安全釋放表演情緒，對演員來說，身體是工具之一，曾經遇過老師設計按摩、遊戲等活動，在很安心的狀態下打開界線，認識彼此身體。
對於許傑輝捲入Me too風暴，鍾欣凌說：「輝哥是很認真的演員，工作很給彼此空間，表演拿捏很好的人，我不能代他說話，他也在省思。」她也希望原PO走出陰霾，「祝福發生過的事情能被安撫，勇敢發聲也是對的。」並強調表演課有任何不舒服，第一時間說要上廁所也好，離開現場為上策。
※【NOWnews 今日新聞
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