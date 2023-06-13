竹市推健康粽！高虹安加入「最強媽媽團」與社區爺奶齊包粽

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高虹安今日與90歲葉鳳珠奶奶、84歲陳雲連奶奶同組體驗包粽，特別感謝奶奶們的細心教導，但也直言「壓力很大！當我還在挑粽葉時，奶奶已經在包飯了」。高虹安盼透過包粽子的樂趣，讓長輩們能夠分享給親朋好友，並在互相交換粽子時，透過聊天傳達健康知識。
高虹安表示，端午節為台灣重要的傳統節慶之一，許多長輩只敢聞粽香、不敢吃粽子，擔憂消化不良或影響血糖，新竹市社區營養師與社區媽媽們合作，推出應景且友善長者的「全榖健康粽」，考量到有些長者面臨咀嚼、吞嚥能力變差問題，透過調整食材搭配的技巧，讓營養更均衡，歡喜吃過佳節。
衛生局長陳厚全說明，今日的全榖健康粽，將糯米換成健康全榖米，搭配長糯米、十穀米、黑米，並將高脂三層豬肉換成低脂雞腿肉、鹹蛋黃換成秘滷鵪鶉蛋、鹹菜脯換成健康且有口感的豆干丁與杏鮑菇，其它配料如栗子、香菇、蝦米等；除推出全榖健康粽，社區營養師也傳授「健康品粽5守則」，讓自己包粽的媽媽們，或自行購買市售粽的民眾，都能夠健康挑選端午粽。
新竹市社區營養推廣中心社區營養師鄭羽伶指出，每餐全穀雜糧食物約要吃比一個拳頭量多一點，也就是男生約1碗、女生約半碗到3/4碗，至少要超過1/3是「全穀及未精製雜糧」，食材如糙米、黑米、馬鈴薯、地瓜、山藥、芋頭、蓮藕、玉米、菱角、蓮子等。全穀雜糧有更多膳食纖維、維生素B群、維生素E與植化素等，天天吃全榖有助於補充到豐富的活力營養素，且多增加食物選項並注意挑選少加工食材，就是吃進營養與健康的訣竅。