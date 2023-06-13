陳綺貞女神形象崩壞？工作人員揭她私下真面目　青峰也發聲力挺

陳綺貞「6大黑化證據」被公開！音樂人陳君豪：恭喜卸下女神職位

▲陳綺貞「黑化證據」被公開。（圖／記者葉政勳攝）
▲陳綺貞「黑化證據」被公開。（圖／記者葉政勳攝）

記者楊穎軒／綜合報導

「文青女神」陳綺貞昨（12）日被前男友兼工作夥伴鍾成虎爆料，近年來變了一個人，不僅要求提高唱酬和版稅、挑剔公司，半夜還傳簡訊霸凌同事，稱「我人生中撒過最大的謊就是曾用盡全力讓世界相信她是纖塵不染、乾淨透明」，對此，知名音樂製作人陳君豪發文公開陳綺貞「黑化的證據」，力挺好友。

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▲▼金曲製作人陳君豪（上圖）公開陳綺貞「黑化的證據」。（圖／翻攝自陳君豪IG、記者葉政勳攝）
▲▼金曲製作人陳君豪（上圖）公開陳綺貞「黑化的證據」。（圖／翻攝自陳君豪IG、記者葉政勳攝）
▲▼金曲製作人陳君豪（上圖）公開陳綺貞「黑化的證據」。（圖／翻攝自陳君豪IG、記者葉政勳攝）
陳君豪在IG列出6點，關於自己觀察到的陳綺貞，如2019年兩人初識就是一起工作，「錄音時她點了一堆東西給大家吃，是超多那種」，後來發現陳綺貞的女神形象逐漸崩解，「其實是愛講無聊垃圾話的女孩」，並說對方持續黑化，「每次錄音都點一堆炸雞，然後很煩，自己只啃一支，其他我跟同事們就會吃光，開始懷疑她想餵胖身邊人以顯瘦自己...」

有次工作，陳綺貞媽媽拿文件給女兒簽，陳綺貞看也不看就簽名，陳君豪說「跟我一樣是媽寶」，還說陳綺貞有時人不太好找，以為好友藏著很多祕密，殊不知是她常常搞丟、弄壞手機，形容陳綺貞是典型雙子座，「有些事很精明，有些事大概跟她養的貓差不多聰明（其實貓應比人類聰明很多...嗎...大智若愚）然後喜怒哀樂也跟貓一樣滿明顯。」

陳君豪跟陳綺貞喊話：「恭喜陳老師卸下女神職位，可以做回（黑化？）那個愛音樂而入世的ㄎㄧㄤ女孩。」文末，他表示：「愛八卦是人類的天性，但陳老師與她的前同事、夥伴們有太多的事是外人無法感受與理解的，就交給法律跟時間，而那些美好的音樂與青春都是真切的。」

▲陳君豪分享自己眼中的陳綺貞。（圖／翻攝自陳君豪IG）
▲陳君豪（後）分享自己眼中的陳綺貞。（圖／翻攝自陳君豪IG）
貼文發布後，徐佳瑩補充「還會一直夾給旁邊的人吃」，許多網友留言：「謝謝分享這些溫暖的生活互動細節，讓人更了解她的善良與美好」、「好開心綺貞終於卸下女神職位啦！讓她好好做個平凡女孩吧」、「又更愛綺貞了啊！不相信完美神化，眾人給的頭銜沒必要背負一輩子」、「世間從來不存在神，只有真真切切的能感受體溫的人」、「她從來就是『陳綺貞』，愛她」！

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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