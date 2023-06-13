陳綺貞「6大黑化證據」被公開！音樂人陳君豪：恭喜卸下女神職位

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有次工作，陳綺貞媽媽拿文件給女兒簽，陳綺貞看也不看就簽名，陳君豪說「跟我一樣是媽寶」，還說陳綺貞有時人不太好找，以為好友藏著很多祕密，殊不知是她常常搞丟、弄壞手機，形容陳綺貞是典型雙子座，「有些事很精明，有些事大概跟她養的貓差不多聰明（其實貓應比人類聰明很多...嗎...大智若愚）然後喜怒哀樂也跟貓一樣滿明顯。」
陳君豪跟陳綺貞喊話：「恭喜陳老師卸下女神職位，可以做回（黑化？）那個愛音樂而入世的ㄎㄧㄤ女孩。」文末，他表示：「愛八卦是人類的天性，但陳老師與她的前同事、夥伴們有太多的事是外人無法感受與理解的，就交給法律跟時間，而那些美好的音樂與青春都是真切的。」
貼文發布後，徐佳瑩補充「還會一直夾給旁邊的人吃」，許多網友留言：「謝謝分享這些溫暖的生活互動細節，讓人更了解她的善良與美好」、「好開心綺貞終於卸下女神職位啦！讓她好好做個平凡女孩吧」、「又更愛綺貞了啊！不相信完美神化，眾人給的頭銜沒必要背負一輩子」、「世間從來不存在神，只有真真切切的能感受體溫的人」、「她從來就是『陳綺貞』，愛她」！
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