TVBS記者「硬訪大谷翔平」遭天使隊封殺！噤聲2周道歉：真的做錯
TVBS女記者張良瑜月初遭爆料，在未獲採訪權限的狀態下，竟擅自攔住美國職棒球星大谷翔平提問，事後遭到天使隊封殺，對此，張良瑜昨（12）日深夜透過IG限時動態道歉，表示：「我真的做錯了。」
記者賴禹妡/綜合報導
臉書粉專「Dodgers Corner - 道奇角落」1日發文，指出張良瑜未獲採訪權限卻私闖禁區，並拿著手機攔住正要進休息室的大谷翔平提問，天使隊要求片段不能播出，但她並沒有回報TVBS，還原封不動上交影片，最終該片段還是被播出，天使隊也發信到台灣抗議，要直接封殺張良瑜。
對此，TVBS回應，「面對此次失誤，採訪記者已記取教訓，TVBS在訓練與處理流程上也有不足，對於各界的批評指教，TVBS願虛心接受並檢討改進」，也已經透過長期採訪大聯盟的駐美特派員向天使隊致歉，並將相關影片下架。
張良瑜噤聲將近兩周，昨日深夜在IG發布限時動態道歉，「我下班了～～來跟大家說說心理（裡）話。今天湧入很多留言，有加油打氣的，也有批評指教的，我都概括承受，因為我真的做錯了～」
張良瑜表示，透過這次經驗，深深體認到自己有太多不足，日後會更虛心學習，也會不斷提醒自己務必更謹慎，「不想辜負一直以來支持我的粉絲，希望能經一事長一智，努力做出更好的報導！」