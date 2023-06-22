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香港首宗無屍命案！質疑丈夫出軌痛下殺手　康怡花園烹夫案

▲康怡花園1988年曾發生駭人聽聞的烹夫案，時隔34年，案發單位仍是香港知名的凶宅。（圖／翻攝自香港文匯報）
▲康怡花園1988年曾發生駭人聽聞的烹夫案，時隔34年，案發單位仍是香港知名的凶宅。（圖／翻攝自香港文匯報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

前一陣子香港名媛蔡天鳳命案鬧得沸沸揚揚，許多人紛紛聯想起香港在1980年代末期，也曾發生過知名的「康怡花園烹夫案」，是香港首宗無屍體凶殺案，事發後該單位還成為香港最有名的凶宅之一。

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該案發生於1988年初，當時單位戶主為一對夫婦，妻子馬潔芝患有精神方面的疾病，經常疑心丈夫在外頭金屋藏嬌，甚至揚言殺害對方，一開始女兒傅美玲並沒有太放在心上，直到1988年2月底，傅美玲的叔叔向她提起，已好一陣子聯繫不上她父親傅棠，她才發現，確實已經好久沒見到爸爸，最終於1988年3月31日前往警局報案。

案情曝光後，馬潔芝作為重大嫌疑人，立刻面臨盤查，而她則坦言，自己因懷疑傅棠有婚外情，所以在同年2月的一天，請弟弟馬顯坤，以及臨時請來的工人梁傑忠和石志明，一同綁架傅棠並索要金錢未果，翌日馬潔芝與傅棠發生爭執，混亂中將丈夫擊斃。

傅棠死後，馬潔芝為了避免血水滲出、散發惡臭，遂以電鋸、鐵鍋等工具處理遺體，再分批丟棄，徹底清掃室內。當年，刑事鑑別技術尚沒有今日那麼發達，加上傅棠之死被揭發時已過了至少1個月，因此雖然有採集到部分血跡，但難以證實屬於死者傅棠。

由於馬潔芝供認不諱，所以此案也成為香港有史以來，首起找不到遇害人屍體，卻仍控以謀殺罪的案件。不過，因為馬潔芝被診斷出患有被害妄想症、精神分裂症逾20年，最終被判誤殺罪名，須無限期入住精神病院治療；直至1995年，醫生認為她的精神狀況已康復獲釋，結束7年多的牢獄生涯。

至於其弟馬顯坤，則在向警方自首後，被判非法禁錮傅棠罪成，法官在判決時表示，這是一宗特別的案件與家庭悲劇，且馬顯坤與2名工人當時沒有攜帶任何武器，顯示他們並非職業罪犯，日後重犯的可能性不大，最後僅輕判入獄2年、緩刑2年，當庭獲釋。

雖然事隔34年，但案發住宅仍是香港家喻戶曉的「超級凶宅」，偶爾會在市場上看到以明顯低於市價的價格販售或出租，「康怡花園烹夫案」也被列入香港十大奇案之一。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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