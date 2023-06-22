香港首宗無屍命案！質疑丈夫出軌痛下殺手　康怡花園烹夫案

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案情曝光後，馬潔芝作為重大嫌疑人，立刻面臨盤查，而她則坦言，自己因懷疑傅棠有婚外情，所以在同年2月的一天，請弟弟馬顯坤，以及臨時請來的工人梁傑忠和石志明，一同綁架傅棠並索要金錢未果，翌日馬潔芝與傅棠發生爭執，混亂中將丈夫擊斃。
傅棠死後，馬潔芝為了避免血水滲出、散發惡臭，遂以電鋸、鐵鍋等工具處理遺體，再分批丟棄，徹底清掃室內。當年，刑事鑑別技術尚沒有今日那麼發達，加上傅棠之死被揭發時已過了至少1個月，因此雖然有採集到部分血跡，但難以證實屬於死者傅棠。
由於馬潔芝供認不諱，所以此案也成為香港有史以來，首起找不到遇害人屍體，卻仍控以謀殺罪的案件。不過，因為馬潔芝被診斷出患有被害妄想症、精神分裂症逾20年，最終被判誤殺罪名，須無限期入住精神病院治療；直至1995年，醫生認為她的精神狀況已康復獲釋，結束7年多的牢獄生涯。
至於其弟馬顯坤，則在向警方自首後，被判非法禁錮傅棠罪成，法官在判決時表示，這是一宗特別的案件與家庭悲劇，且馬顯坤與2名工人當時沒有攜帶任何武器，顯示他們並非職業罪犯，日後重犯的可能性不大，最後僅輕判入獄2年、緩刑2年，當庭獲釋。
雖然事隔34年，但案發住宅仍是香港家喻戶曉的「超級凶宅」，偶爾會在市場上看到以明顯低於市價的價格販售或出租，「康怡花園烹夫案」也被列入香港十大奇案之一。
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