新北某托嬰中心悶死女嬰！王婉諭批行政調查疏失　社會局回應了

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母親痛批，這種暴力行為連成年人都未必能承受，何況是9個月大的嬰兒，托育員竟以「意圖哄睡」作為抗辯，身為家屬難以接受。
王婉諭表示，新北市政府社會局在處理過程中，沒有依據《直轄市、縣（市）政府辦理托嬰中心疑似虐待或不當對待案件處理流程》，事發後兩個月，才終於召開「家長說明會」，卻只邀請庭庭媽媽，完全沒有其他家長參加。
王婉諭指出，面對此案，新北市府也未備份監視器畫面，就將硬碟移送檢調，且後續還以「案件進入司法調查程序，就要暫緩行政調查程序」為由，拖延行政調查，呼籲中央及地方應該要有更積極的作為，而不是放任遺憾不斷發生。
新北社會局表示，在事發後立即成立專案小組積極調查處理，在查明該中心確有不當照顧和疏失後，立即依違反兒權法開罰機構和當事托育人員最高罰鍰各24萬元，該中心已於111年6月歇業。
社會局指出，過程中不僅聘請專業兒保律師協助家長打官司，也聘請心理諮商師為女嬰母親進行10多次悲傷輔導，期望她早日走出傷痛。全案已經檢察官偵結，於今年元月間以過失致死罪起訴相關人員，社會局依法必須尊重司法調查，女嬰母親如對起訴法條有意見，將來在法院審理時，可以透過律師依法、依事實據理力爭。
社會局副局長許秀能表示，私立米綺托嬰中心因托育人員的疏忽，以及機構的管理不周，造成女嬰不幸事件，令人同感震撼和心痛。在第一時間接獲通報後，托育科主管及同仁立即介入稽查並調閱監視器，發現老師確有疏於照顧，以及中心師生比不符和管理不周等問題，隨即依法給予最嚴厲裁罰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110