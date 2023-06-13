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日本人不太逛好市多？真實理由曝光　會員認「1優勢」贏台灣

▲美式賣場好市多（Costco）在台灣實行會員制度，民眾入場消費要辦會員。（示意圖／NOWnews資料照）
▲美式賣場好市多（Costco）在台灣實行會員制度，民眾入場消費要辦會員。（示意圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

美式賣場好市多（Costco）在全球都實行會員制度，民眾入場消費必須要辦會員才可以，在台灣好市多可以說是賣場的龍頭，每年的營業額都非常驚人。然而近日就有網友分享去日本的好市多一趟之後，卻發現人潮比台灣的好市多少非常多，除此之外，價格也是相差非常多，貼文引發熱議。

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一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「最近去日本北海道的好市多晃一下，選擇平日下午去，發現人潮只有北投店大約1/3而已，結帳完全都不用排隊，還會有店員幫忙把東西搬到輸送帶上」。而其中讓她最感慨的是「日本的物價」，該網友表示「撇除日本自產的物品本就會比較便宜，日本的所得明明高於台灣，但像是科克蘭（Kirkland Signature）商品、美國牛等進口產品的售價卻比台灣便宜」。

▲網友分享去日本北海道好市多經驗，透露人潮不多，而且物價許多也比台灣的好市多便宜。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲網友分享去日本北海道好市多經驗，透露人潮不多，而且物價許多也比台灣的好市多便宜。（圖/好市多商品經驗老實說）
貼文一出，不少網友對人潮有見解表示「日本的好市多真的還好，超市體系更強，人少很正常」、「日本超市體系太多太強，好市多集客能力反而還好，台灣量販店普通，所以才讓好市多這麼強」、「日本社區一大堆超市太強了，人潮不管平假日都是還好而已」；而對於價格則有不少會員提到「日本Costco許多商品價格竟然還略低台灣，實在讓人吃驚」、「連綠茶包都差很大，台幣349元，日幣換算284元」、「逛過一次，物價真的比台灣便宜」。

▲網友發現日本所得比台灣高，但是好市多的物價部分比台灣還要更便宜。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲網友發現日本所得比台灣高，但是好市多的物價部分比台灣還要更便宜。（圖/好市多商品經驗老實說）
不過也有不少人認為「日幣貶值，等你賺的是日幣你就不會開心了」、「每個國家的稅收制度條件本來就不同，物價不一樣也很正常吧....」、「稅收制度有差當然物價也會影響，要這樣比，比不完啦」而這也讓該網友表示「發文不是要引戰，而是明明都是好市多，是否台灣好市多可以做得更好？有些人吵稅金、市場規模的問題，那物價車價可以賴給稅金，但房價？」

而《NOWnews》也採訪到在日本旅居4年的吳先生，他表示，好市多在日本對於當地人來說還是會逛，但是次數不多，因為正常日本地區都有所謂的在地超市集團，即便好市多販售的部分食物、用品相對超市來說便宜，但是基本上民眾不會為了要搶便宜而大老遠跑到好市多去，地方超市系統已經是日本日常生活的標誌之一。

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