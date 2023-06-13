日本人不太逛好市多？真實理由曝光　會員認「1優勢」贏台灣

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，不少網友對人潮有見解表示「日本的好市多真的還好，超市體系更強，人少很正常」、「日本超市體系太多太強，好市多集客能力反而還好，台灣量販店普通，所以才讓好市多這麼強」、「日本社區一大堆超市太強了，人潮不管平假日都是還好而已」；而對於價格則有不少會員提到「日本Costco許多商品價格竟然還略低台灣，實在讓人吃驚」、「連綠茶包都差很大，台幣349元，日幣換算284元」、「逛過一次，物價真的比台灣便宜」。
不過也有不少人認為「日幣貶值，等你賺的是日幣你就不會開心了」、「每個國家的稅收制度條件本來就不同，物價不一樣也很正常吧....」、「稅收制度有差當然物價也會影響，要這樣比，比不完啦」而這也讓該網友表示「發文不是要引戰，而是明明都是好市多，是否台灣好市多可以做得更好？有些人吵稅金、市場規模的問題，那物價車價可以賴給稅金，但房價？」
而《NOWnews》也採訪到在日本旅居4年的吳先生，他表示，好市多在日本對於當地人來說還是會逛，但是次數不多，因為正常日本地區都有所謂的在地超市集團，即便好市多販售的部分食物、用品相對超市來說便宜，但是基本上民眾不會為了要搶便宜而大老遠跑到好市多去，地方超市系統已經是日本日常生活的標誌之一。