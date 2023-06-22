纏訟10多年！香港寶馬山雙屍案轟動一時　2英籍少年無辜慘死

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一開始針對案件的調查並無多大進展，直到案發6個月後，警方接獲線報，說在渡輪上偷聽到1名彭姓男子向友人吹噓，說自己殺了外國人，還搶了受害者的鞋子來穿，實在聽不下去，便偷偷跟蹤彭姓男子回到其住所附近，得知對方住處後向警方報案。
在掌握彭姓男子這條線索後，香港警方先後在葵涌、深水埗及尖沙咀展開大搜捕，包括當雜工的彭男（彭信義）、保安員譚士歡、趙偉文，以及2名犯案時分別只有16歲及17歲的青少年，尹三龍及張有恒皆落網。
據尹三龍的說法，當天他們5人路過寶馬山，見到受害者正在公園讀書，原只是想戲弄一番，後來起了劫財劫色之心，加上不滿2人反抗，於是以亂棍痛毆2人，隨後又怕受害者會去報警，最後竟將2人活活打死。
當時的香港是由英國統治，幾人被控謀殺罪成立，成年者被死刑，到了1992年，當時的香港總督按慣例特赦，改判終身監，至於未成年的尹三龍及張有恒，則被列為少年犯，交由懲教署看管，等候英國女王發落再決定刑期，誰知一等就是10多年，直到1997年香港主權移交前夕都還沒有下文，主權移交後，先前的法律條文效力大改，犯案少年的前景更不明朗。
好不容易到了1998年，因為寶馬山雙屍案受害者家屬，寫信給時任香港特首的董建華，才終於確定尹三龍的刑期為27年，張有恆的刑期為35年，該案之後還被改編成電影《等候董建華發落》。
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