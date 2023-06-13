盧秀燕IG喝可樂犒賞自己　議員：不好示範

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台中市近三年國中生肥胖率都較國小生還高，市議員陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤、張芬郁、陳俞融、謝家宜等人市政總質詢指出，國小學生肥胖比率，109學年度為12.36%、110學年度為13.63%、111學年度為13.34%；國中學生肥胖比率109學年度為16.12%、110學年度為17.42%、111學年度為16.99%。要求市府針對學校自動販賣機食品或飲料之販售進行查核，落實營養午餐高品質把關機制，培養規律的運動習慣，維護學生身體健康。
陳雅惠舉例表示，台中市1名國三生因愛吃高熱量食物，168公分的身高，體重卻高達124.5公斤，且該名學生已經有三高問題、肝指數是正常人的3倍，要求教育局針對校園自動販賣機商品做查核、運動局應推廣適當運動，相關單位也應加強飲食教育。
陳俞融則播放一段市長盧秀燕個人社交軟體上短片，短片中盧市長手持一瓶可樂，並提到夏天幾乎每天都喝可樂，也看到市長個人冰箱中擺滿許多可樂，陳俞融強調，市長雖然是以可樂犒賞自己，但可樂確實是不健康含糖飲料的代表，也容易造成孩子肥胖，市長一言一行對台中市民都有示範效果，應該可以示範更健康的生活方式。
陳俞融建議，能否請市長以身作則，拍一支提倡健康生活如喝水、運動的短片，來鼓勵學童能夠每天喝白開水，養成運動習慣，來防止學童攝取含糖飲料過量的問題。
張芬郁認為，小兒肥胖也會造成三高問題，希望衛生局增加衛教預算，預防勝於治療，期待像菸盒一樣怵目驚心的效果，讓大家拒絕肥胖，也可減少健保長期支出。
陳淑華說，國中小學童肥胖問題，國小高達13%，國中高達17%，陳淑華認為應該從飲食教育「食育」來著手，不僅是飲食知識、習慣、文化，要求市長責成相關單位，加強飲食教育、融入生活之中，檢討學校營養師比例，讓孩子吃的好吃，吃的健康、均衡。
市長盧秀燕表示，她也有點肥胖問題，可能便當吃太多了，飲料中最愛喝可樂。衛生局、教育局在學校都有相關課程，教導孩子怎麼吃，可是孩子沒有能力替自己準備吃，如果父母給孩子一杯飲料，他就喝飲料，如給他水，他就喝水，因此仍需家長合作宣導，如何替孩子準備食物。
教育局長蔣偉民指出，為照護學生健康，教育局每學年督導學校落實「健康體位85210」策略，建立學生正確飲食觀念及培養學生規律運動習慣，並規範學校含糖飲料不進入校園，禁止以含糖飲料獎勵學生等。