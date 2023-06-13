愛吃巧克力的人哭了！可可豆價格創7年來新高 巧克力恐怕要跟漲
根據美國消費情報數據庫（NielsenIQ）的資料，美國的巧克力在過去一年已經漲價了14%，由於可可豆供應吃緊，有市場觀察人士認為巧克力可能還會變得更貴。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，標普全球商品觀察（S&P Global Commodity Insights）首席分析師切特維爾塔科夫（Sergey Chetvertakov）表示，可可豆持續漲價，今年產季已經是連續第二年供不應求，可可豆的價格在上週五達到每公噸3160美元，創下2016年5月5日以來的新高紀錄。
切特維爾塔科夫指出，聖嬰現象將讓可可的主要產地西非一帶，獲得少於平均的降雨量並迎來強烈的「哈馬丹風（Harmattan）」，一種乾燥炎熱的沙漠風暴，不利於可可生產。考慮到西非一帶產出了超過全球60％的可可豆，可可豆價格很可能持續飆高，切特維爾塔科夫估計將上看每公噸3600美元。
由於可可是製造巧克力的主要原料，切特維爾塔科夫表示，「消費者應該要為巧克力價格上漲的可能性做好準備」。而且不光是可可，巧克力的另一主要原料，糖的價格也在上漲，於今年4月創下11年來新高。糖價高漲是因為氣候乾旱，導致印度、泰國、中國、歐盟等產地都受到影響，產量不如預期。