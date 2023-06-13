水果攤荔枝為何「連樹枝一起賣」？真實用途曝光：沒有坑你錢
最近又來到芒果、荔枝盛產的季節，各大手搖飲店什麼荔枝凍飲、芒果系列的飲品又重新再上架，不少人也會到菜市場購買真的荔枝與芒果回家吃，是不少人喜愛的水果。但吃了荔枝這麼多年，你是否有過疑問，為什麼每次去水果攤買荔枝的時候，發現明明荔都會「尬樹枝一起秤重」賣給你呢？近日就有網友熱議此事，正確解答也讓不少婆媽恍然大悟！
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「一直以來都有一個多年來的疑問，為什麼奶雞（荔枝台語）有的人連樹枝一起賣？樹枝難道也很值錢嗎？有的賣家就不會包含樹枝在賣，有人知道為什麼嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「帶枝的好撥很多」、「一般如果要拜拜，都是比較喜歡連枝」、「一般拿去拜拜就是要這種有枝的啊，可以綁在一起」、「不是拿來增加重量的嗎哈哈哈，很多荔枝都秤斤賣啊哈哈」、「樹枝拆了，會影響荔枝品質及賣相」、「我記得是沒有樹枝的話，會讓荔枝快速壞掉欸」、「如果帶枝的荔枝可以保存較久，無枝久放會蒂頭易變黑！」
而事實上，根據臉書粉專「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」就曾經提到過這個冷知識，表示「知道為什麼荔枝在販賣的時候，都要連同樹枝一起賣嗎？因為荔枝只要一剝離樹枝，很快就會壞掉，但只要連著樹枝，就可以多保存幾天，所以這種水果最早被稱為是『離枝』，後來才演變成荔枝喔！」因此有些人表示攤商老闆「賣荔枝包含樹枝」是為了增加秤斤重量多賺客人錢，其實是沒有這回事的哦！