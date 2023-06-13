小S親自陪寶貝女兒工作！談性騷擾事件「最感謝的人」曝光
近日性騷擾案頻傳，像是國家電影及視聽文化中心現任董事長藍祖蔚就被爆出是性騷擾慣犯，而出道多年的女星小S（徐熙娣）曾在2015年金鐘獎台上嗆聲藍祖蔚「是不是生氣我沒摸過他」，被網友笑說是「神預言」，今（13）日她出席醫美記者會談到性騷擾風波時，也透露自己一直以來最感謝的人是「徐媽媽」，更表示自己會陪女兒去工作，希望女兒不會遇到這類的事情。
記者郭佩蓉/綜合報導
小S今日被問到怎麼看性騷擾案時，表示自己大約是16歲入行，非常感謝徐媽媽，「因為我們一決定要當藝人的時候，我媽就辭掉原本的工作，當我們的司機、保鑣和經紀人，隨時隨地都可以看到徐媽媽在旁邊」，當時無論是錄任何綜藝節目，徐媽媽都會在一旁陪著，「那時候不管錄什麼綜藝節目，不管是菲哥的乃哥的， 連菲哥都說，只要聽到徐媽媽在旁邊的笑聲，他就覺得這一集是好笑的」。
只要小S與大S有通告，徐媽媽都會陪伴在她們身旁，「就是有媽媽在，妳就不會經歷過其他事情，我真的很感謝我媽媽，為我們付出非常多」。被問到是否會擔心三個女兒未來會碰到性騷擾事件，小S也說現在這個年代比較不一樣了，她自己的做法是，女兒們一開始前五次如果工作上不熟悉，她會陪著，但畢竟她身為藝人，如果在現場也會帶給工作人員很大的壓力，「好像一副就是，我女兒要特別照顧，我很不喜歡這種感覺」。
因此只要她已經陪過女兒好幾次，等女兒熟悉以後，她就會全權交給公司的專業工作人員，請他們照顧女兒，「目前為止，其實現在這些年輕的工作人員，都很有分寸，我女兒也很幸運，目前都受到很好的照顧 ，也希望她們未來不會遇到我會擔心的事」，而明（14）日就是小S的45歲生日，她也透露會與家人一起聚餐，不希望收到任何禮物，「非常討厭人家送我禮物，我真的不需要，我再次聲明，不管是什麼東西，只要是禮物，我想不到任何會讓我開心的禮物」。
※【NOWnews 今日新聞
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