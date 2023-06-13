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《黑豹2》男星遭控性侵！下令封口女音樂人　他反擊：你情我願

▲《黑豹2：瓦干達萬歲》泰諾克烏爾塔遭控性侵女音樂人艾琳娜，他發文駁斥：「你情我願」。（圖／《黑豹2：瓦干達萬歲》劇照）
▲《黑豹2：瓦干達萬歲》泰諾克烏爾塔遭控性侵女音樂人艾琳娜，他發文駁斥：「你情我願」。（圖／《黑豹2：瓦干達萬歲》劇照）

記者黃雅琪/綜合報導

在英雄片《黑豹2：瓦干達萬歲》演出反派角色「海王」納摩的墨西哥影星泰諾克烏爾塔（Tenoch Huerta），日前被一名女音樂人艾琳娜（Elena）指控性侵；對此，泰諾克烏爾塔也發文反擊，指稱兩人曾交往數月，發生關係是你情我願的。

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▲《黑豹2》反派角色塔洛坎國王「納摩」。（圖／迪士尼提供）
▲《黑豹2》反派角色塔洛坎國王「納摩」。（圖／迪士尼提供）
綜合外媒報導，女音樂人艾琳娜指控遭到性侵，對象正是演出《黑豹2：瓦干達萬歲》的墨西哥影星泰諾克烏爾塔，艾琳娜說受害者還不只她一人，被對方性侵得逞造成她身心都受到創傷。至於為何當初沒有報警，艾琳娜提到事件發生在電影上映期間，為避免影響票房她遭到團隊「下令封口」，最後選擇退出團隊。

▲泰諾克烏爾塔發文澄清。（圖／翻攝自泰諾克烏爾塔Instagram）
▲泰諾克烏爾塔發文澄清。（圖／翻攝自泰諾克烏爾塔Instagram）
被指控性侵的泰諾克烏爾塔在Instagram發文回應，他表示自己與艾琳娜1年前交往過數月，當時發生的行為都是「你情我願」的：「我們處於一種充滿愛情、溫暖並互相支持的關係。」他提到兩人分手之後，艾琳娜就開始在朋友面前扭曲真相，強調：「雖然我不是完美的，但我知道這些指控都不是真的。」並且已經請律師團隊採取行動，維護名譽權益。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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