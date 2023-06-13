迪士尼傳媒旗下「11頻道退出台灣市場」　3頻道9月底先結束

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依照《衛廣法》第21條，衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業擬暫停或終止全部或一部頻道經營時，該事業或其分公司、代理商應於3個月前以書面報請主管機關備查，並應於1個月前通知訂戶。
今NCC電台與內容事務處專門委員陳金霜接受《NOWnews今日新聞》採訪時證實，下午已收到迪士尼傳媒公文，原因為公司經營政策退出台灣市場，但有哪些頻道不方便跟外界說明，應由迪士尼傳媒對外說明。
陳金霜也透露，迪士尼傳媒有3個頻道經營到9月底，10月1日起終止，另有8個頻道經營到年底，總計11個頻道退出台灣市場。有線系統會再尋覓合適的替補頻道。
稍後NCC表示，迪士尼報請將於 113年1月1日起終止經營「衛視中文台」、「衛視電影台」、「STAR Movies Gold」、「STAR World」、「星衛娛樂台」及「星衛HD電影台」等6個頻道；國家地理報請於112年10月1日起終止經營「國家地理國際頻道」、「國家地理高畫質野生頻道」、「Baby TV」等3個頻道、113年1月1日起終止經營「國家地理頻道」、「Star Movies HD」等2個頻道。NCC補充，據瞭解，迪士尼及國家地理兩家公司基於集團經營策略及全球布局考量，規劃陸續退出台灣及其他區域電視市場，原有頻道部分節目，未來將轉至串流平臺（OTT TV）播出。
NCC平台事業管理處專門委員黃睿迪說明，後續要看是屬於基本頻道或付費頻道，付費頻道本身沒有替補問題，基本頻道才會有替補問題，或無替補頻道，可提供消費者補償措施。
至於替補頻道審理原則，黃睿迪提到，應依照《有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法》考量市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及其他公共利益，NCC也會再做審議。
勞動部表示，並未接獲大量解僱或資遣通報，經與台北市政府勞動局聯繫，也表示未接獲迪士尼大量解僱或資遣通報，但會派員與該公司聯絡，了解處理情形。
勞動部強調，會密切注意後續發展，必以維護勞工為優先，確保該公司全體員工權益不致受損。