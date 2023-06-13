小Call為求子迷信「紅包貼肚臍」！老公氣到撂狠話：別再這麼蠢
中天綜合台《同學來了》明（14日）晚9點播出「今晚一起解析女人大腦，到底為什麼看到『它』就凍未條」，藝人小Call為了懷孕試過各種偏方：「有朋友跟我講有間宮廟的仙姑非常厲害，找過她的人通通都懷孕，我跟我老公去，仙姑就用符咒、香灰折了2個紅包給我，說『做功課的時候，記得要把它貼在肚臍，而且不能掉下來，不然就沒機會了』。」這偏方讓在場來賓聽得半信半疑，小Call則尷尬表示夫妻倆嘗試幾次後不僅肚皮一點動靜都沒有，老公也因為受不了她的迷信行為撂下狠話：「因為我們從頭到尾都在顧這個紅包，整個過程超級解嗨，我老公就說『妳不要再這麼蠢了，如果妳再有這個行為，我真的沒辦法跟妳有親密關係』。」
記者賴禹妡/綜合報導
小Call的迷信行為還不只一樁：「念書的時候在公車站遇到一個老先生，他講了一句『妳是不是會經痛』？當下我覺得天啊，你不認識我怎麼知道，所以他說可以幫我解決，我就信了。」而對方以摘「66片葉子」能緩解經痛為由，把小Call載到深山裡：「到了一個舊廟，他拿了一個鏡子說『妳去照私密處是不是黑黑的』，但那個舊廟廁所燈光很暗，我說『我的私密處真的黑黑的』，他就說『所以妳才會經痛』，後來又再到一個更偏僻的地方，他說『妳往竹泥巴進去有一棵樹，妳數66片葉子』，我就很認真地摘。」在場來賓聽了紛紛斥責小Call的行為，但更好奇她是如何逃離現場？小Call則表示：「摘完我就說要回去上課，但他還跟我約時間說要提煉仙丹給我。」
夏語心則是在法國逛精品店時，一聽到「不用配貨」就失心瘋購物，不料這行為卻讓她後悔不已：「我隨口講一個我想要的包，店員直接拿出來給我，我嚇一跳，因為基本上他拿出來就會問『要不要再看一下』，可是我百般確認後，他就是可以直接賣給我，我那時候就失心瘋，覺得這個機會太難得，他拿什麼出來我都要，結果回台灣打開來才發現，那根本不是我要的。」但在場來賓都覺得買精品不用配貨的狀況可遇不可求，主持人安心亞則建議她換個角度想：「不會有人跟妳一樣，妳獨一無二。」不料卻被阿Ken吐槽：「那是因為沒人要買。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。