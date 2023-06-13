大雨下不停！端午連假「降雨熱區」出爐 補班日全台濕答答
明（14）日鋒面位在巴士海峽、台灣南部之間，東南部會有短暫陣雨或雷雨，中部地區會有局部短暫陣雨，但還是要注意局部大雨、豪雨發生機率，北部午後轉但陣雨，降雨狀況與今日相似，直到14日晚間鋒面北移，15日至17日降雨區域礦大，尤其是中南部雨勢明顯，到了18至19日降雨狀況雖趨緩，不過端午連假的前半段（22-23日）台灣都還是受西南風環境的影響，中部以南地區天氣較不穩定，其他地方留意午後熱對流帶來的降雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據氣象局預報員指出，14日晚間開始滯留鋒面北移，15日至17日降雨區域礦大，中南部地區雨勢最明顯，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，也就是說補班日（17日）出門上班時別忘記要帶傘，全台雨神降臨，且有局部大雨、豪雨發生機率。到週末（17日）前全台氣溫約在29度至32度。
直到18日至20日鋒面逐漸遠離，台灣吹西南風，降雨等級下降，不過中南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區注意白天熱對流發展造成的降雨，會有局部短暫陣雨、雷雨。
接著雨勢一路延續到端午連假，根據天氣風險公司指出，連假的前半段（22至23日）台灣都還是受西南風環境的影響，中部以南地區天氣較不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨機會，其他地方留意午後熱對流帶來的降雨，若是有出遊規劃的民眾，可進一步關注降雨狀況。
到了端午連假的後半段（24-25日）高壓勢力進一步增強，天氣型態可望更趨向夏季型的午後熱對流降雨為主，後續如果高壓勢力穩定維持，那麼今年的梅雨季也算是大致告一段落了，逐漸要進入夏季的狀態，接著可能就是要留意颱風的發展狀況，不過時間還很早，後面的變化還有待觀察。