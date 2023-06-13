影／林飛帆宣布退選立委　「盼性平運動不受到政治干擾」

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林飛帆說，第二是雖然中央黨部所做的調查報告，已經釐清事件處理的過程，以及相關的制度缺失，也釐清了他並沒有吃案或包庇，但自己作為當初督導部門的長官，仍然應該要以更高標準，負起政治責任。就如同當初報告出爐後說明，若當時能夠及早覺察制度的缺失，予以改正，或許能夠更早創造一個更友善的環境。
林飛帆說，第三是這段時間以來，很遺憾看到對手持續利用受害者的苦痛，進行雙重標準的政治操作，讓原本應該被聚焦的制度改革，以及如何協助受害者的討論，淪為政治口水與抹黑。針對這樣的攻擊，自己當然可以持續與對手來回攻防。但如此選戰持續進行，傷害的只會是受害者與這場運動。
林飛帆聲明，第四這些性平事件的爆發，代表這是社會沉痾已久的議題，但這也是這個社會集體重新學習的機會。這個運動要達到的目標，應該是要讓受傷的人得到撫慰，加害的人能夠得到懲罰，制度應該持續改革，成為所有人的後盾。希望自己的退選，能夠讓這場性平運動不再受到其他政治口水攻防的干擾，也希望整個社會能聚焦在未來的制度改革，以及如何能夠達成一個更平權、更相互尊重的社會。
最後林飛帆說，2024年的大選對台灣至關重要，雖然他必須先退出這場選戰，但還是要再次感謝這段時間給予支持與期待的所有朋友。希望都能在經歷這波運動之後，得到更深的省思，共同努力，走向一個更好的台灣。
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