越南北部工業區限電影響台商　經濟部向當地官方提3點協商

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對此，經濟部官員表示，此次越南遇缺電危機，主要是由於突如其來的旱情，以及水力發電產能下滑所致，越南北部地區包括河內、北寧、太平、永福、北江、河南、河靜等省市台商都有受到此次限電影響，最嚴重的情形甚至一週當中會停電超過60小時，當地台商多為電子業，故對電子業影響最大。
經濟部官員提到，電子業因精密生產設備有製成連續的問題，易因不定期的電力調整而有所損失，故經濟部已進一步關心台商需求，並協助將台商意見彙整後，轉達給越南工商部，向其提出3點協商。
首先，盼越南官方能提前通知限電時間，讓台商可預作生產規劃。
第二，業者可因應當地「尖離峰」時段，調配生產時間，不在尖峰時段用電，避免負載高到無法承受，不過，由於業者必須盡量以「離峰」作為生產時段，將完全改變原本的班表，且牽涉到當地政府規定的上班時間，因此經濟部向越南官方商討，在限電的這段期間，在勞動法規上給台商一點彈性的空間。
第三，由於前往越南北部設廠的台商多為電子業，有部分電子業完全不能停掉任何產程，因此希望特定產業或特定區域仍可維持穩定供電。
經濟部官員表示，如今生產線被迫中斷，那些精密的電子設備影響恐較為嚴重，但因不曉得電力供應何時能恢復正常，因此現在還很難判斷整體損失。
依據台商總會統計，全越南約4500家台商，有七成分佈在南越，一成在中越，三成在北約，依此計算，北越台商共計約1350家，經濟部官員說明，因此次輪流限電受影響範圍十分廣泛，故1350家台商或多或少皆有受到影響。