出席議會幼兒園餵藥案專案報告 侯友宜：有責任向大家說明作為
針對新北市板橋私立幼兒園餵藥案延燒，新北市議會今（13）日下午由教育局及衛生局進行1小時專案報告，新北市長侯友宜也在下午出席不公開行程的蘆洲里長座談會後，轉赴議會，會前接受媒體訪問時表示，這段時間看到很多不是事實的造謠、抹黑，影響到社會觀瞻，所以他有責任，把事實和市府作為，向議會及大眾做說明。
記者吳嘉億／新北報導
對於媒體記者問到出席專案報告是否要為落後的民調止血？侯友宜表示，出席的目的只有一個，就是要對市府、孩子、家長們的謠言一一釐清，把事實真相還原給大眾，以科學面對外界聲音，在案情真相釐清以前，調查均求勿枉勿縱，希望檢調機關盡快釐清事實真相。
侯友宜重申，立委、民代所說的「4月通報」是對市府最大的傷害，市府已不斷澄清，5月14日晚間家長報案，市府15日即報告檢方並專案小組，指出有人惡意指控公務員包庇吃案，是對市府最大的傷害，請委員提出證據，市府到底有沒有包庇，希望檢方藉專案查辦，不要客氣；若沒有，也請說出時間點的委員把事實真相告訴民眾，以免以訛傳訛，檢方也曾對話說得很清楚，市府第一時間就協助檢方偵辦，若有任何包庇，大家來監督。