日本2023觀光白皮書出爐！認旅遊業人才不足 提升收益是當務之急
疫情過後全球觀光業迎來復甦，日本政府13日在內閣會議上發布2023年《觀光白皮書》，指出旅遊業在於疫情導致的低迷恢復的過程中，突顯出人才和生產效率不足的問題，認為提升收益是當務之急。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《共同社》報導，旅遊觀光在地方經濟和就業中發揮出重要作用，不過觀光在疫後迎來全面復甦之時，也出現了嚴重的人力短缺。根據資料，今年3月日本的住宿和餐飲業從業人員的短缺程度，是製造業的3倍之多。
會發生這樣的狀況，主要是因為過去幾年受到疫情影響，許多觀光業都進行了裁員的人力調整，而在旅遊的需求重新恢復後，人力卻無法馬上補齊。另外，觀光業的工資仍然低迷，根據調查，2022年日本全行業的平均工資為497萬日圓，而住宿業的平均工資為346萬日圓，連續兩年下滑。
《觀光白皮書》指出，觀光業發展必須專注在「有盈利能力的區域和產業」，如此才能帶動薪資上漲，吸引人力投入。而關鍵課題在於採取措施，提供能夠拉抬人均消費額的項目，像是對住宿設施的客房改裝，增加「高附加價值化」項目，讓客房價格提高，而消費者仍然願意付費。另外《觀光白皮書》也提到，要提升人均消費額，導入數位技術進行客戶管理和提高業務效率，也非常重要。