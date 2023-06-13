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獨／迪士尼傳媒爆撤出台灣！曾國城嘆「13年了」　鬆口節目走向

▲迪士尼傳媒爆撤出台灣，恐怕影響多個頻道，對此，曾國城也表示很惋惜。（圖／記者葉政勳攝）
▲迪士尼傳媒爆撤出台灣，恐怕影響多個頻道，對此，曾國城也表示很惋惜。（圖／記者葉政勳攝）

記者郭佩蓉/台北報導

迪士尼頻道今（13）日傳出將於12月31日撤出台灣，旗下衛視電影台、衛視中文台等11家頻道，疑陷關台危機，其中像是衛視中文台的長壽節目《一袋女王》及《歡樂智多星》的處境也相當危險。而資深藝人曾國城主持《一袋女王》13年的時間，他得知此事後，也向《NOWnews今日新聞》記者表示心情很惋惜，「13年了欸，不是13個月！」至於《歡樂智多星》節目主持人胡瓜老婆丁柔安也表示：「我們也是剛剛才聽到的消息，所以先暫時不回應。」

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▲曾國城入行32年，是綜藝界大哥級人物。（圖／NOWnews資料照）
▲曾國城表示自己得知迪士尼傳媒要撤出台灣一事很意外。（圖／NOWnews資料照）
曾國城表示，得知此事後很意外，「外商公司會做這個決定，可能也是因為整個業務條件萎縮，獲利不如預期」，被問到有沒有什麼影響，他也透露一個快十三年的節目，必須要因為關台而結束很特別，「我們人微言輕，也不能說什麼」。

面臨可能關台一事，曾國城也感到很沮喪，「13年了欸，不是13個月。今天才知道，幾乎跟媒體同時知道，剛衛視中文台主管打給我」，他也透露無法用可惜來形容，是惋惜，「可惜不足以形容」。接下來還會有兩到三次錄影，他也透露看要不要做一些更想觸及的話題，「事出突然，也要想想，在有限的時間裡，是不是可以探討不同的話題，反正也沒有什麼好罰的了，節目調到十一點了，好不容易近期收視率非常好，觀眾在這個時段收看節目的習慣還是有，就利用接下來的時間 ，聊一些11點可以聊的話題」，最後，他也向觀眾喊話：「我們的忠實觀眾，接下來想看什麼、想看我們邀誰來，我們就盡量滿足大家」。

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