迪士尼年底下架衛視電影台！星爺粉想哭　「5大電影」台詞全會背

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🟡Top 1：《功夫》
在近一年周星馳電影話題討論中，《功夫》的熱度還是最高，也是周星馳電影裡致敬成分最高的一部。例如周星馳橫行鄉里時對一群小孩喊：「還踢球？」便是在致敬《少林足球》。眾人大推《功夫》是星爺技術的巔峰之作，一堆致敬但玩得好。
📌經典台詞：
▪天下武功，無堅不摧，唯快不破。
▪一支穿雲箭，千軍萬馬來相見。
🟡Top 2：《食神》
此片是鄉民口中的經典搞笑喜劇，也是星爺電影中，角色設定較特別的一部，有別以往從平民站上高處，《食神》是從巔峰跌落谷底。粉絲大讚：「追逐名利跟重視情義都有點到」、「《食神》是最簡潔有力的好電影」。
📌經典台詞：
▪爭什麼，摻在一起做成撒尿牛丸啊，笨蛋！
▪只要有心，人人都是食神！
🟡Top 3：《唐伯虎點秋香》
《唐伯虎點秋香》好看的地方，在於每次看都有不同的感覺與韻味。有網友發問：「長大後看《唐伯虎點秋香》結局還會笑嗎？」引起眾人熱議，「小時候看到結局時都會哈哈大笑，但出社會以後再看，已經無法笑出來。對唐伯虎來說，這真的是一場徹徹底底的悲劇。」觀影感受隨著生命歷程不斷改變，正是此片迷人之處。
📌經典台詞：
▪別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。
▪小小書僮可笑可笑。
🟡Top 4：《九品芝麻官》
《九品芝麻官》號稱是電影台重播率最高的電影之一，就算偶爾轉到，也會被當作背景音繼續播放，光是聽到對白，腦海中就有畫面，成為跨越世代的經典回憶。眾人力讚： 「人生中看過最多次的電影」。
📌經典台詞：
▪像這種要求，我這輩子沒聽過。
▪打我呀笨蛋！
🟡Top 5：《少林足球》
有人發現《少林足球》已經紅到國外，在影片留言區中，都能看到歐洲、南美洲、印度的外國人留言。網友表示：「有足球跟中國功夫，外國人都愛！」
📌經典台詞：
▪做人如果沒夢想，那跟鹹魚有什麼分別。
▪你快點回火星吧！地球是很危險的。