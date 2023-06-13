生成式AI邁向通用商機　需求旺帶動AI投資有撐

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根據Bloomberg與IDC資料統計，未來10年生成式AI帶來的營收複合成率高達42%，此外，生成式AI於企業的資訊科技支出的佔比逐年提升，從2022年的1%不到，至2032年預估可達12%，李坤憲強調，科技大廠結合生成式AI運用，推出各種新工具、新技術，包括生產力工具如郵件管理、簡報、文書處理等導入AI程式，搜尋引擎、會議系統、個人位平台等，都結合了AI功能整合，近期無論是蘋果開發者大會、微軟開發者大會等，都看到大型科技企業全力導入AI。
從各大機構的研究預估觀察，瑞銀發表對生成AI技術的最新觀察報告指出，生成式AI未來幾年將會成為通用技術（General Purpose Technology，GPT），李坤憲表示，通用AI也像是另一種GPT，就如工業時代出現的鐵路、電力與印刷等技術，對人類的生活、各行各業的影響廣泛。
李坤憲舉例，資訊科技研究顧問Gartner預估，2025年有超過三成的新藥、新原料，將使用生成式AI來進行技術開發；超過三成的行銷資訊也由生成式AI產出，2022年僅2%；2026年預估將有1億人口是與機器人共事，包括實體機器人與虛擬機器人等；2027年15%的新應用程式將透過AI自動生成，生成式AI應用無遠弗屆。
微軟ChatGPT在去年11月上線後，在短短兩個月的時間，活躍用戶數就已突破上億人口，李坤憲說明，現在更在短短不到半年的時間裡，月活躍用戶數來到2億人口，日活躍用戶達3,000萬戶，用量、流量就是金流的象徵，這也可以說明為什麼在各大企業財報中，提及生成式AI的比例高速飆升。
從去年底至今，科技股在各月份的表現，呈現一個月漲、一個月休的現象，李坤憲指出，AI導入大型企業的未來技術發展與應用，也帶動科技股強勁攻勢，AI大型股在這波漲勢先攻，後續相關概念中小型股也有機會接棒續攻，在基金的配置中，將會順勢拉升中小型股配置比重，李坤憲建議投資人，可參與趨勢型標的，為降低景氣循環的影響，不妨採取定期定額、長線投資策略，以掌握AI長線發展紅利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。