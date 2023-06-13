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新冠疫情處高峰！XBB破7成　羅一鈞：何時反轉待觀察

▲疾管署今（13）日表示，現在全國新冠肺炎疫情處在高點，本土檢出病毒株XBB佔72%，已為主流株（圖／記者許若茵攝，2023.06.13）
▲疾管署今（13）日表示，現在全國新冠肺炎疫情處在高點，本土檢出病毒株XBB佔72%，已為主流株（圖／記者許若茵攝，2023.06.13）

記者許若茵／台北報導

疾管署今（13）日表示，現在全國新冠肺炎疫情處在高點，本土檢出病毒株XBB佔72%，已為主流株。疾管署發言人羅一鈞指出，預計新冠肺炎6月份都處於高點，何時疫情會反轉緩解，還要持續觀察。

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今疾管署公布，國內自3月20日新制實施後，近7日每日平均新增245例新冠本土確定病例（併發症），與前7日每日平均新增244例相當；5月起本土併發症累計8325例，未打滿3劑疫苗有4092例，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者2872例為多。上週平均每日新增35例死亡，較前一週每日死亡平均數28例上升；新增死亡個案中，89%具慢性病史、57%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上，現全國疫情處於高點，須持續監測各項指標變化。

疾管署指出，新增檢出120例Omicron亞型變異株確定病例。其中74例本土個案分別為62例XBB，其中XBB.1.9佔26例、XBB.1.5佔17例、XBB.1.16佔14例、XBB.2.3佔1例、12例BA.2.75；另46例境外移入分別為44例XBB，其中XBB.1.5佔16例、XBB.1.9佔12例、XBB.1.16佔10例、XBB.2.3佔2例、2例BA.2.75。

近四週監測總計，本土檢出病毒株XBB佔72%，已為主流株，其次為BA.2.75佔25%，須密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，全球XBB及其衍生變異株佔比約84.3%，以XBB.1.5為多，另XBB.1.9.1、XBB.1.16、XBB.2.3、XBB.1.9.2及XBB佔比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間病毒株演變與流行。

疾管署發言人羅一鈞指出，新冠肺炎於6月份都還是處於高點或高原，何時明顯反轉還有待觀察，但目前疫情達到高峰，新冠併發症首度看到持平，未來一兩周將觀察是否會下降。 

疾管署進一步說明，因應國內近期新冠疫情上升，併發症中65歲以上長者佔76%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染新冠後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。

此外，疾管署提醒，兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。

疾管署呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，特別是有有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身及他人健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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