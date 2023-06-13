In-N-Out來台快閃不到1小時完售！粉絲出征怒灌1星 這間店喊冤了
美國知名漢堡品牌「In-N-Out」今（13）日來台快閃開賣一天，引發大批粉絲前往排隊想要嘗鮮。沒想到現場還開賣不到1小時，600個漢堡就已經完售一空，許多撲空者忍不住上網怒給1星評價，但受害的卻是出租場地的「Osteria by Angie」大直店，業者也無奈喊冤了。
記者潘毅/綜合報導
In-N-Out Burger上次來台快閃是5年之前，因此這次再度來台快閃開賣的消息一出，立刻引爆關注。而本次主辦方除了常見的起司漢堡以及一般漢堡之外，還製作了「愛樂魔風味漢堡」、「普樂騰風味漢堡」等限定口味，並同事對外宣稱僅限量600個漢堡。
沒想到本次快閃活動預計要在中午11點才開賣，但10點多門口就已經聚集大量人潮，第一位排隊民眾更是凌晨5點就到現場等待，因此主辦方也提前開始發放手環號碼，租借場地的餐廳「Osteria by Angie」也提醒民眾已經銷售完畢，不要再前往以免撲空。
沒想到事後仍然有許多到場民眾撲空，紛紛跑到租借場地的餐廳「Osteria by Angie」的Google評論上大罵「要準備來買漢堡，完全不知道規則，剛好前往路上看導航才發現有其他評論者寫沒了，真的是白跑一趟」、「漢堡準備不夠就不要開店了」、「只顧著炒熱度，活動詳細內容、名額、購買方式通通不清不楚，現場排隊也完全沒人引導」、「排了半天最後說沒有，讚」。
對此，「Osteria by Angie」餐廳業者也無奈對這些負評一一做出回應「您好，我們只是租場地，您可以到IN-N-OUT的粉絲專頁反應唷」。