警察節前夕 侯友宜宣布增加警察同仁健康福利及員額編制
再過2天（15日）就是警察節，新北市長侯友宜今（13）日到警察局主持治安會報，除了表揚模範警察外，也宣布將自明年起增加警察同仁健康檢查預算與增補、修編預算員額編制，共同打造市民安居樂業的生活環境。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，新北市不論人口、車輛或110報案數都是全國最多的，因此轄區治安及交通相對繁雜，而從99年本市改制以來，隨著人口成長，現今警民比已高達1比550，是六都最高，平均一名員警要服務550位市民，警察同仁沉重的負擔可想而知；而在今年公務員服務法修正施行後，嚴格規範輪班人員加班時數上限及班次間休息時數，兼顧地區治安的同時，也應保障警察同仁健康權。
侯友宜也當場宣布兩項政策，第一為將自明年起增加警察同仁健康檢查預算1,200萬元，40歲以上警察同仁由每2年一次補助4,500元，提高為每年4,500元；未滿40歲每年補助2,081元提高為3,500元，充分為警察同仁健康把關。
第二項則為研擬增補、修編預算員額，初期市府同意先增加152人，每年需要的人事費大約1億6仟萬，希望藉由補充警力，除了紓解警察同仁繁重的工作壓力外，並能提升工作效能，做好治安、交通及為民服務工作，打造市民安居樂業的生活環境。