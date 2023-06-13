5前任市長出席臺北市紀錄片發表會　暢聊城市建設心路歷程

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吳伯雄與黃大洲都提到，市政建設講不完，但兩人任內遇到捷運在蓋、甚至六線齊發的臺北市交通黑暗期，都是靠臺北市民一起同心協力的幫助一起撐過去；吳伯雄特別提到，在任內將臺北市16個行政區調整成12個，也要感謝當時市議員的同意，因為這會影響他們的選舉利益，所以很覺得他們都是以大局為重，也是改善臺北市行政效率的開始。
馬英九說，25年前在當選的那個晚上，只有他自己笑不出來，因為他的幕僚只要幫他贏選舉，他卻還要做4年市長，最後做了8年。馬英九說，在他任內蓋了12座運動中心、發行悠遊卡、蓋內湖科技園區、南港軟體園區，唯一遺憾的就是大巨蛋還未建設完成啟用，希望能在蔣萬安任內啟用。
郝龍斌則說，臺北市有最嚴謹、最有水準的市議員在監督，台北市民對市長的標準也很高，唯一最幸福的是台北市的公務員素質都是最好的、執行力都沒有問題。郝說，當台北市長要有「成功不必在我、一棒接一棒」的精神，更要有視野，因為臺北市要跟國際大都市競爭、並且要脫穎而出，所以在任內舉辦了花博、聽奧等，也爭取舉辦世大運。
郝龍斌說，心存感激能當臺北市長，是人生中最美好的歷練，「今天的台北市民講我是台北人的時候，你心存感激、我心存驕傲」。
柯文哲表示，非常榮幸這臺北市100年的歷史也包括自己當市長的8年，台灣是一個成功的故事，臺北是一個光榮的城市。
蔣萬安一一點名歷任市長的貢獻，表示北市有今天都感謝各位市長的付出，紀錄片跟每一個在台北打拚的人的生命歷程緊緊相扣。他以現任市長身分代表所有市民前任市長們的遠見跟付出，以及堅守岡位的市府同仁，還有市民的鞭策、建議、參與，一起讓台北變得更美好
臺北市立文獻館表示，為了讓民眾可以透過紀錄片回顧認識臺北市歷任首長的風格事蹟，臺北市立文獻館將於6月16日至6月19日共計4天，於華山1914文化創意產業園區光點華山電影館A TWO影廳，舉辦4場中文、2場英文的完整版紀錄片放映會，提供民眾報名免費入場，期望透過中、英文兩種語言，讓國、內外民眾深入了解臺北的今與昔。每場放映會提供133席位，邀請市民大眾帶著親友一同報名觀賞，藉由回顧歷史走向，前瞻城市未來。報名連結：https://reurl.cc/x7ZbDL。